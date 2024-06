姜濤MIRROR都跟跳！2024最新洗腦神曲《晚安大小姐》附圖逐格學

最近紅遍IG、TikTok等社交平台的,莫過於「呀咧呀咧」的《晚安大小姐》!這首洗腦神曲出現後,不少藝人、明星都爭相模仿,而昨日(2日)姜濤和另外兩位MIRROR成員Jeremy、Frankie都跟跳,令粉絲大叫!到底《晚安大小姐》有什麼吸引之處呢?《香港01》「開罐Opener」馬上帶大家了解!



keung_Show IG

這首歌的原唱是韓國男子組合「ASMRZ」,他們近日在YouTube推出MV《晚安大小姐》。這個MV以「大小姐」的視角出發,讓觀眾都可以體驗被「日本執事哄大小姐睡覺」的滋味。

+ 15

故事講述大小姐在晚上竟然不乖乖睡覺,還在滑手機,於是兩位執事便走出來「呀咧呀咧」,一邊嘆氣一邊哄這位不聽話的大小姐「It’s time to go to bed」,然後說道:「如果現在還不睡覺,我們就要一起跳舞了」,就開始奏起魔性的音樂、奇怪的舞步。

兩位執事一邊跳舞仍不忘提醒大小姐「太晚睡,嬌嫩的皮膚會變差喔」,還有時常表現無奈地「呀咧呀咧」,這句歌詞讓一眾網民都被洗腦!

👇🏻即看《晚安大小姐》怪雞舞步👇🏻

+ 6

兩位油膩感十足的執事、充滿電音感的音樂,加上怪雞的舞步,時不時就踢一下腳,然後擺出睡覺的手勢,以及瘋狂地歌出「呀咧呀咧」的歌詞,讓《晚安大小姐》瞬間紅遍網絡!由於《晚安大小姐》的舞步極簡單,幾乎一學就懂,所以不少網民都模仿起來,拍片一起「呀咧呀咧」!連不少藝人、明星都有翻跳,當中以歌曲發行地韓國最多,包括韓國歌手成韓彬、明宰鉉、李炤熙,組合THE BOYZ、MAMAMOO、NCT WISH、SUPER JUNIOR都有成員翻跳,就《九龍城寨之圍城》「城寨四子」和姜濤都忍不住要跟著跳!

電影《九龍城寨之圍城》的「城寨四子」都跟著跳!(九龍城寨之圍城微博截圖)

油膩感滿分的執事跳《晚安大小姐》熱潮一瞬間蓋過「科目三」!網民對於被《晚安大小姐》洗腦,可說又愛又恨!部份網民留言:「呢首歌好神奇又核突又想聽」、「呢個mv做出嚟,係為咗報復社會?」、「感覺又核突又爽」、「我懷疑外國人都鍾意睇呢類」、「首歌有毒」,大家又怎樣看呢?