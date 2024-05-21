的士VS白牌車｜的士司機呻一天被舉報罰款X次！跪求放過 ：揾食啫

近日網傳的士業界有人自發放蛇捉白牌車引起全城關注，不單止網上鬧得沸沸揚揚，就連特首李家超今日（21日）見記者都叫大家唔好自己放蛇，可見事態嚴重 ！有網民也不滿放蛇潮，發起舉報的士違泊，連日來不少的士司機中招叫苦連天，話題更登上連登討論區及FB的士群組。



近日不少市民和Uber司機不滿放蛇潮，繼而反擊的士司機違例泊車，更列出多個的士違例泊車黑點，勸喻市民善用網上舉報，方便警察「捉違泊」，有疑似的士司機的市民在 Facebook 討論區「的士司機資訊網Taxi」中發文，Uber司機已在各大群組發文表示「夜晚逢見到有的士違泊，就報警投訴」 ，昨日（20日）已有多區的士司機叫苦連天被抄牌罰款，更有的士司機一天被舉報罰款三次！

不少網民在各大群組將的士司機違例的影片和相片公之於眾，並成功在網上向警方舉報，相關話題亦登上連登討論區熱門。其中有網民表示有的士「有客都唔做」，不讓斑馬線的行人，已經可以罰款$450及扣3分，更有機會被告不小心駕駛，而該帖文都吸引了不少網民留言撐舉報的士司機，「的士司機自發放蛇勁，定市民自發舉報勁呢？」、「做得好，繼續努力，合力改善的士服務」、「整一個的士舉報apps，玩大佢，一於以牙還牙」，亦有眼利網民發現Po主同樣違例泊車，引起網民爆笑「你咪又係停係7-12禁區」、「告埋自己停禁區」。

面對舉報違泊潮不少的士司機叫苦連天，更有的士司機「投降」望市民高抬貴手，跪求市民放的士同業一馬，「今次向Uber 下戰書主要係阿強，冤有頭債有主，大家可唔可以高抬貴手，唔好搞到普通嘅的士同業」。至於誰是「阿強」，樓主則沒有再解釋。

FACEBOOK解圖

該帖文仍引來不少網民留言，部分網民對的士投降並不帖單「你估淨係Uber咩，家陣係全城針對的士，人哋搞緊『全民舉報的士行動」』，好多駕駛者都幫手影」、「太遲啦，聽聞已經引發眾怒，夜泊街過夜就小心啲啦」、「我都唔明你搞Uber有咩意思，遲啲阿爺嗰啲公司落嚟滴滴打的嚟到，你哋夠唔夠膽搞？」、「打完人一巴然後叫人無數？有冇可能呀」，不過也有網民撐的士司機都是揾食，「我覺得起碼有人做嘢，唔合法嘅嘢就係唔合法，一係就改法例，一係就快啲執法」。有網民更指為減少紛爭，建議政府可以考慮800萬回購的士牌，然後再做團體車或預約車。

的士小巴商總會理事長周國強日前在港台節目曾有回應業界「放蛇」打擊Uber事件，表示雖未了解但不贊成相關行為，希望市民、車主及司機都要克制，應交由執法部門處理，又指對於有網民呼籲打擊的士司機違規，周國強稱「心傷」。