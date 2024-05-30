東張何太粉絲群對話流出　疑自爆跟銀行談判破裂　下一步會咁做！

東張西望何伯何太閃婚兼跟五仔女為450萬反目全城關注，何伯何太除了昨日（29日)直播大爆仔女姓名及欠款之外，更預言今日（３０日）會去跟銀行洽談。今日在社交平台流出何太粉絲群中透露已跟銀行談判破裂，更指下一步會準備去銀行示威，令網民相當震驚。



抖音截圖

《東張西望》何生何太事件繼續發酵，昨日二人再在抖音開個多小時直播，何伯更公開仔女姓名、工作職位以及多年來欠他的款項，引起網民嘩然。何伯在直播中更表示相信該450萬仍由銀行保管，今天會前往銀行商討，「聽日同銀行傾，唔得就去銀行總行示威，唔掂就睬到佢掂，見銀行行長、董事長。一定要踩上去。」又稱要寄信給警務處處長和特首。

今日有網民在「何伯及何伯老婆關注組」發出數張截圖，內容是何太在抖音「千語bb語錄粉絲群」中表示，「今日同銀行談判破裂，下一步準備去中環總行去示威」。有網民跟何太表示，「你哋去示威既話，呢件事佢哋銀行應該會驚」。

未知是否有網民提醒何太去示威有可能會觸犯法例，何太即在留言中反擊：「你懂唔懂法咩？示威犯法，無超過人數，亦都唔需要去申請示威吓，我哋兩公婆示威使乜申請使乜犯法啊?」「我老公講一定要押返既，搏咗老命都要攞返，銀行唔承擔責任，咪要追究佢個女咯」。

《東張西望》截圖

有網民又跟何太指有傳大仔去備案，問是否真有其事，何太即答她也不知道，「反正警察又無揾我哋，我哋行得正企得正」，更表示對方報警「好好」，何伯可以追回130萬。

對於何太疑去示威的言論，有網民也在帖文中温提「記住去申請不反對通知書，唔係就即拉」、「成世人比呢唔係屬於佢既450玩死自己」、「而家講講下講到自己係聖母咁」。

根據《公安條例》第245章，任何人士擬舉行超過50人的公眾集會，或超過30人的公眾遊行，必須通知警務處處長。