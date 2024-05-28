東張西望何太轟5子女常問何伯攞錢　爆大仔月入20萬：高級過處長

《東張西望》76歲何伯事件已發酵多個多星期，新何太繼續在抖音發功，除了直播跟何伯濕吻、何伯自爆一晚五次、可以憑個人實力將450萬變為4500萬之外，還有跟林作接洽合作告吹而互罵都熱爆網。近日再有網民在社交平台分享聲稱是何太於粉絲群內的言論，期間何太更公開不少家事，《東張西望》也再預告何伯何太再現身，全城繼續大剝花生。



有網民近日在facebook群組「何伯＆何伯老婆關注組」張貼疑似何太的千語BＢ生活語錄的粉絲群對話，新何太在群內繼續大談何家家事，更大指何伯現在「窮到燶」也不離不棄，「佢咁窮仲可以送啲咩畀我啊，不過佢對我好好啊。係啊，佢好愛惜我就夠啦。」不過新何太指何伯承諾會送金條，「我老公呢度講啊，佢話如果啲錢佢收返嚟咯，佢話送兩根金畀我。」

抖音截圖

新何太更在群中指何伯仔女只問何伯攞錢，「同佢哋來來去次旞行啊，一年一餐都食，我老公萬幾蚊一餐飯錢，所以我老公邊使佢哋養啊」，「仲有啊，有時啊，啲大姨仔啊，冇錢交保險費5萬蚊噉，我老公驚畀一個又話佢偏心，又每人都5萬噉樣，我老公信人好好」、「我老公又講啊，佢大姨仔排牙啊，做咗11萬幾啊，都係我老公幫佢畀」。

新何太除了大爆仔女使何伯錢，更指何伯亡妻當然患病也花了大筆醫藥費，「佢個前當時病都醫都醫咗幾百萬啦，唉，係啊，前妻即使講佢係有份噉佢死先噉佢話一繼承權就係另一半仲活喺世上，邊有可能咁盟塞，你偏幫啲咁無良心咁黑心既仔女夾硬搶錢啲人既。」何太更在群中指何伯對仔女一好愛惜，「個個培養得好好」，「有乜嘢事佢個老父親都係幫佢哋拆掂」。

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新何太更疑似爆何伯大仔的職業好高級，「佢既大仔做邊行啊?佢既大仔都係懂法嘛，都係高級官員」、「係呀，你大仔好高級。嗯，仲高，高級過處長」、「佢大仔何止係高級督察?唔係啊，佢廿幾萬一個月」、「細女既工資應該唔係好高咋，佢啱啱喺度做三年到嘢咋」。

對於新何太語出驚人，不少網民也抱半信半疑的態度，也質疑何太所講的大仔高級過處長究竟是甚麼工，認為何太這樣緊張何伯的450萬感不解，「唔講以為錢係新何太既，笑死人咩」、「除左鍾意錢係真，其他都係假」、「人哋搵幾多關妳西事咩」。