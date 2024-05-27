香港大媽跨境買餸新花樣！提一重物淡定過關　內地人震驚：識貨喎

不少港人逢周末都會北上消費，由去山姆、COSTCO等大型超市掃貨，現在已進展到北上買餸。 近日有內地網民發現有香港大媽提重量物件過關回港，令他們大表震驚，更指香港人跨境買菜「真的好卷」。究竟大媽去深圳買啲乜？



小紅書截圖

該名網民以「香港人也卷起來啦 跨境買菜的新高度」為題在小紅書發文，稱她日前從蓮塘口岸過關，驚見一名香港大媽從深圳買了一桶油「淡定過關」，「平常常看見阿叔阿婆買菜過關也就算了，現在開始挑戰新花樣啦」，更直言「跨境買菜真的好卷」。從PＯ主貼出的相片所看，該名背雙肩背囊穿運動鞋的大媽，手提著一桶4公升的食用油。

不少網民對於大媽的行徑均感震驚，認為香港食油不貴，難明為何這樣重也要買回來。， 「我那天看到一个姐姐，拖了三箱牛奶回香港」、「香港都有米，但我幾個朋友都上大陸買東北米」、「真沒見過從深圳買油回香港」，PO主也猜度可能大媽也想試試內地油好不好,「圖的就是個新鲜」。

不過有眼利的網民就發現，該瓶名為「胡姬花古法花生油」，而從資料所知，該油的榨油技藝，其實在2015年被列入青島非物質文化遺產名錄，有濃郁的花生香味，有網民表示「這個油特别香，喜歡花生油的一定要試試」。有網民也在內地網購平台中找出該瓶油價錢為人民幣148.9元（約港元160元) 。而該牌子的花生油其實在香港超市的網購站也有售，從網上資料所見，900毫升售價為港元$45。