疑似抗日土味情歌紅爆日本！Avantgardey都跳　網民：不明歌詞嗎?

半噸兄弟在2021年推出的土味情歌《扛過槍放過羊》，最近以魔性洗腦的旋律及舞步熱爆日本社交媒體，連NMB48練習生同日本搞笑藝人大久保佳代子都爭住跳！由於歌曲內容被指跟抗日歷史有關，事件傳至內地的社交平台，隨即惹起內地網民熱議。



《二十五，二十一》劇照

説到土味神曲，不少人都會聯想到大陸抖音神曲，如《科目三》及《求佛》等，都是先由大陸抖音興起，再傳播到附近地方。但最近卻有一首歌，在内地抖音上人氣平平，但就因開槍舞步及歌曲節奏洗腦魔性，吸引不少外國人翻跳，當中不少日本網民也趕跟潮流，紛紛翻跳再拍片再上社交平台。

在日本TikTok，以#カンカンダンス發佈的影片已經超過4700萬條，不少日本人都紛紛翻跳半噸兄弟在2021年推出的歌曲《扛過槍放過羊》。而日本主題咖啡廳職員、NMB48練習生，甚至連搞笑藝人大久保佳代子都曾翻跳過這段舞蹈。

歌曲火爆日本，除了翻跳舞步，亦有人翻唱歌曲。雖然歌詞看似只是一首平平無奇的土味情歌，但歌名《扛過槍放過羊》，被發現疑似出自打油詩「逃過荒，放過羊，當過兵，抗過槍，趕過馬車，運過糧，砍過人，站在馬路接過吻，當過兵，站過崗，耍過流氓入過黨，上過班，下過崗，打過領導評過獎」。而當中的「當過兵，抗過槍，趕過馬車，運過糧」，似乎與抗日有關。

但內地網民如何看待事件？在bilibil及小紅書上，都有用戶發佈日本人翻跳《扛過槍放過羊》的影片合集。部分網民調侃「日本人知道抗槍打的是誰嗎」、「為什麽在日本會火啊？」，但亦有網民表示這僅是一首普通的情歌而已，與抗日沒有關係。至於歌曲與抗日是否有關聯，原作者半噸兄弟對此暫時沒有回應，所以實際是有意為之亦或是無心之舉，這就無從得知了。

至於日本網民又怎樣看呢？似乎並沒有人注意到與抗日的關聯。在歌詞和訳るび.com網站上有日本人翻譯並分析歌詞内容，指「扛過槍 放過羊」的歌詞寫的是過去的辛酸與經驗，全曲内容是希望尋求真正的愛，並向各個世代傳遞愛與希望。

《扛過槍放過羊》歌詞：

扛過槍 放過羊

我扛 扛 扛 扛 扛過槍

放 放 放過羊

情場如戰場

眼睛要擦亮

不怕為情所傷

就怕暗箭難防

酒壯英雄膽

迷失了方向

儘管遍體鱗傷

依然風流倜儻

我扛 扛 扛 扛 扛過槍

放 放 放過羊

別跟我說一起流浪

就看你是否 孝順爹和娘

就看你是否溫柔善良

我扛 扛 扛 扛 扛過槍

放 放 放過羊

別說跟我 白髮蒼蒼

你若真心真意我給你所想

你若地久我給你天長

情場如戰場

眼睛要擦亮

不怕為情所傷

就怕暗箭難防

酒壯英雄膽

迷失了方向

儘管遍體鱗傷

依然風流倜儻

我扛 扛 扛 扛 扛過槍

放 放 放過羊

別跟我說 一起流浪

就看你是否 孝順爹和娘

就看你是否溫柔善良

我扛 扛 扛 扛 扛過槍

放 放 放過羊

別說跟我 白髮蒼蒼

你若真心真意我給你所想

你若地久我給你天長

我扛 扛 扛 扛 扛過槍

放 放 放過羊

別跟我說 一起流浪

就看你是否 孝順爹和娘

就看你是否溫柔善良

我扛 扛 扛 扛 扛過槍

放 放 放過羊

別說跟我 白髮蒼蒼

你若真心真意我給你所想

你若地久我給你天長

你若真心真意我給你所想

你若地久我給你天長

我扛 扛 扛 扛 扛過槍

放 放 放過羊

我扛 扛 扛 扛 扛過槍