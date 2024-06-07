羅淑佩揭何伯非公屋住戶　何太公屋恐被沒收?須符2大情況才可加名

《東張西望》何伯何太一段閃婚忘年戀+為450萬跟仔女反目持成近期城中熱話，兩人均稱自己住公屋，事件更引起政府部門關注。今日（7日）房屋署署長羅淑佩就在電台節目點名回應，經過調查後證實何伯並非公屋戶，而何太於不久前才成為公屋戶，署長更稱會繼續審查其資產，令不少網民擔心二人隨時觸犯公屋政策而隨時無屋住。



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房屋署署長羅淑佩今日（7日）在商台《在晴朗的一天出發》節目中點名回應，證實何伯並非公屋戶，而何太於不久前才成為公屋戶，對於有人行為「高調」，羅淑佩稱會與內地部門合作，調查內地資產，「當事人自己咁高調嘅個案，我唔去調查，社會都覺得唔係好妥」。

綜合何伯何太在《東張西望》透露的內容，以及在抖音直播時的自爆，何伯透露婚前一直跟二仔居住，而節目也隨何伯到二仔的居所門外拍攝，從拍攝環境所見也是疑似公屋單位，即有可能何伯當時已不是合法居住在公屋內。及後他認識何太一個月後閃婚，疑住在何太的公屋，即何伯一直沒有公屋住戶身份卻懷疑住公屋。

《東張西望》截圖

根據公屋政策，根據公屋租約規定，每個公屋單位只供戶主和名列在租約上的家庭成員居住，家庭狀況有所改變時，戶主必須立即通知所屬屋邨辦事處／分區租約事務管理處。若何伯是跟何太同住公屋，又是否需要遷出呢?

根據香港房屋委員會（ 房委會 ）與公共租住房屋（公 屋）租戶所簽訂的租約擬加入戶籍人士須為香港居民。而下列８頪人士在符合所須的條件準則下，是可以加入戶籍之內：

抖音截圖

1 . 戶主的配偶；或

2 . 新生嬰兒或 1 8 歲 以下的兒 童，其父母均須為戶籍內的認可成員； 如父母只有一人為認可成員（包括：鰥夫 、寡婦 、 離婚人 士或配偶並非香港居民等 ），其配偶必須原屬可加戶類 別 。

3 . 戶主的一名已婚子女的配偶 ／ 已婚子女的配偶和該名已婚子女的1 8 歲以下的兒女 （ 該名已婚子女須為戶籍

內的認可成員）

4 . 受戶主或其配偶供養年滿 6 0 歲或以上的父母；或

5 . 受戶主或其配偶供養年滿 6 0 歲或以上的祖父母；或

6 . 在特殊情況下恆久依賴戶主照顧的受供養親屬 或

7 . 現居「 改建一人單位 」而又符合「 自動編配 」計劃的住戶，可申請加入年滿 6 0 歲或以上的親屬；或

8 . 年長租戶的一名成年子女

若何伯何太二人是合法婚姻，而何太公屋是以她作為戶主，則何伯可以戶主的配偶申請加入戶籍。不過，何伯即使想加名也要合乎房署的資產入息審查，根據房署最新的富戶政策修訂，2人家庭的每月入息限額$98,650，資產淨值限額$1,980,000；3人家庭每月入息限額$123,700元，資產淨值限額$2,480,000。