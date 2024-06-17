古早MK大叔激戰港男短片瘋傳 女友夾中間勸交！網民大讚：好女仔

香港人不時在街上因小事爭執，有事火起來連身邊人也難勸止！昨日（１６日)網上就瘋傳一條短片，片中一大叔跟港男在街上發生口角，期間女友夾在中間勸止以防兩人動粗，而大叔另一女伴則打電話疑似報警。不過，本來是一條平凡爭執片卻引起網民激烈討論女方做法是否有錯，有網民更將重點放在大叔的衣著及女伴報警的內容！



有網民昨日在Facebook群組「大埔TAIPO」上載一條約40秒的短片，事發在旺角花園街，片段一開始已見兩男在推撞爆粗，惟港男的女友夾在中間，一方面用手揞港男嘴大叫「BB冷靜」以圖息事寧人，另一方面又向大叔連番表示「唔好意思」，至於大叔的女伴則打電話報警。

女友行為不但未能撲熄兩男怒火，大叔更不停推前和大聲叫嚣：「Ｘ你老母揾條女擋X住」、「你條女摸我呀」、「Ｘ你老母咁野蠻」、「你唔好Ｘ走，我睇CCTV」，男生也怒斥大叔「你依家「㧬」佢」、「老母前老母後」，期間女友繼續夾在中間不停叫男生「冷靜」勸交，之後短片便中止拍片，片段中也未有交代兩男因何事引發爭執。不過有網民推斷可能大叔被港男女友撞到，以致大發雷霆。

網民對短片反應甚大，對女友夾在中間勸止男友嘈交的行為有讚也有彈，「條女真心為條仔好」、「有個咁嘅女朋友要珍惜佢，一句寶寶淡唔少」，「識到呢條女，條仔真係執到啦」、「如果對面出手果陣條女會累到條仔還唔到拖」、「仲道埋歉添，你睇呀叔笑得幾開心，即刻囂張￼10倍」，「條女扯走個男朋友就算啦！做埋啲多餘嘢，咁樣個男人會更加㷫」。

不過也有網民連錯兩大重點，有人指大叔的衣著相當「潮」，「華dee 菊花牌背心 + 116 的小眾通勤褲」、「果個呀叔真心潮流尖端 即刻淘番一套先」、「久違了嘅MK 終於返嚟喇」，「咁似張家輝」、「渣渣輝咁喎」。也有聽力好的網民留意到大叔女伴報警時，將「弼街」講錯為「粥街」超爆笑，「我聽到粥街果下笑死」、「好睇過星爺D戲」。

資料來源：大埔Tai Po