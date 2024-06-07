港男遊日壽司店驚用水龍頭滾水洗手　網民嘲智商低：要用滾水消毒

日本一直都是許多香港人最愛的旅遊地點之一，在日本旅行期間自然要品嚐當地的壽司，而最近就有位香港人在日本迴轉壽司店被滾水「淥親」，意外被網民嘲笑並質疑派膠，其後更被轉載至連登討論區，並登上熱門。



Threads截圖

近日有位港男在社交平台Threads發表一則新帖文，以「日本啲壽司店係咪想殺人，個水龍頭咁熱點洗手」，並配上一張在日本迴轉壽司店的圖片，圖片中港男的手疑似用出水口的熱水洗手而「淥親」，手背更疑似被燙紅，而該出水口本是日本壽司店為客人提供熱水沖茶使用，並非洗手用途，意外引來不少網民留言討論，樓主更被質疑派膠。

《孤獨的美食家》劇照

帖文其後被截圖轉載連登討論區，並登上討論區熱門，有部份網民認為樓主智商堪憂，更疑似認為壽司店提供沖茶的綠茶粉為洗手粉 ，「你（隻手）紅到咁，似真係洗完手」、、「真係唔知水龍頭啲水係攞嚟飲嘅？」、「這個不是洗手的」、「Threads係另類智力測試app」、「其實做人可以細心啲，佢隻手紅晒，明顯淥親」，而樓主亦有在Threads留言回覆網民，「就係俾佢淥親！」、「日本人真係好注重整潔」、「日本啲洗手液好奇怪，係洗手粉嚟」。

Threads截圖

亦有網民留言配合樓主，「日本人浸開溫泉，呢個溫度距離覺得啱啱好」、「有冇聽過高溫消毒」 、「女仔沖涼都係差唔多熱，我認為呢個就係習慣嘅好機會，先由洗手開始啦」、「自己帶凍水去溝淡，日本人勁貼心，先行調溫」、「正宗食法會就咁用手拎舊壽司食，啲水唔夠熱就殺唔到手上面啲病毒」、「吓？唔係沖涼嘅咩」。雖然樓主的手被燙紅，但亦有部份網民質疑樓主派交，只為吸引流量，「冇去水位，如果佢真係淥親，枱面會有水，但係張圖冇水」、「呢度下面係枱面，點都唔似洗手水龍頭啦」、「假啦，真係燙傷會脫皮」。