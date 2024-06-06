山寨版周杰倫演唱會爆場　最平$XX坐前排大合唱！網民激讚:平靚正

周杰倫2024演唱會即將在中國各省進行演出，不少歌迷都大呻搶不到飛，近日就有位山寨版周杰倫大開「演唱會」，被內地網民激讚「平靚正」之餘，山寨版周杰倫亦被大讚有台風、唱功了得。



抖音截圖

近日有位山寨版周杰倫在內地社交平台抖音發表多條「演唱會」短視頻，自稱是歌手「黑倫」發表256則抖音，表示只是全世界周杰倫粉絲的其中一個，因外表聲線激似周杰倫而殺出血路，在抖音平台上坐擁985. 7K粉絲，最近更將自己多條演唱會的「飲歌」擱淺置頂，影片中有極多歌迷到場並手持應援棒，與黑倫大合唱，影片更收穫了30萬網民讚好。

黑倫以往有多次在台上開演唱會的經驗，而最近一次山寨版演唱會在6月1日中國佛山市舉行，票價更是感動人心，與其他歌手截然不同，最前排收費最便宜，只需¥50，中間位置收費¥1500，而在最後排則需要¥2000，而該收費原因亦令網民爆笑，「最後一排最貴，因為越遠越像周杰倫」，不少到場的網笑稱「不是周杰倫看不起，而是黑倫更有性價比」 ，而黑倫亦被到場的網民大讚唱功了得，但其實在過往影片他經常以清唱示人，經常在留言區都有人表示「麻煩告訴我周杰倫在哪裏」、「擱淺我只認可黑倫」、「難怪長沙周杰倫有中場休息，原來是去了佛山」。亦有數位網紅自尋新出路，選擇模仿黑倫，而並非周杰倫，「見過模仿周杰倫的，沒見過模仿黑倫的」。

而相關影片亦被轉載至Facebook，吸引了將近17萬人觀看，意外有不少網民力撐黑倫，「這個周杰倫平靚正，又親民！」、「全配太貴了，簡配就好」、「周董是一個種族？」、「估唔到似周董都係一條出路」、「這人唱歌比周杰倫勤力多了」、「真的要比較貴，山寨的親切多了」、「明星都有平替」、「認真，幾有台風」。但亦有部份網民認為沒必要看山寨版「其實真心唔明，要幾戇X先去睇A貨」 、「真係好喜歡假嘢」、「真的完全不懂尊重正版」。