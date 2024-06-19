東京「企街聖地」大量外籍女劈價搶客　主動摸下體一開口超震驚！

東京歌舞伎町路上美女「企街」賣春已經困擾當地許久，雖然被日本警方打擊一度消失，但情況自今年年初又再惡化。最近，日本集英社就親自前往「企街聖地」大久保公園調查，發現除了日本美女，更有極主動的外國人「企街」，竟然發現不少都是「人妖」！



X（前Twitter）截圖

隨著疫情過去，入境條件放寬，外國人在日本「企街」亦逐漸變多。雖然上年年末因為有外國人被捕，賣春情況被短暫打擊，但在今年新初之後就故態復萌，「企街聖地」大久保公園甚至回復到疫情前的「盛況」，企街女生的更相當「國際化」，由中國、菲律賓及泰國國籍等的亞洲人，到俄羅斯及巴西國籍的歐美人都有賣春。近日，日本集英社就親自前往大久保公園，調查最新情況。

以往在大久保公園，賣春的都是日本美女，但由上年年末開始，開始有外國男人「企街」揾食。年末時，有兩名菲律賓人及兩名泰國人，因在大久保附近賣春被捕，四人竟全部是男人。他們表示「看到歌舞伎町等待客人的女性，覺得自己也可以試試」、「是成功賣春的朋友介紹我來的」。

記者實探聖地 遇大膽賣春「人妖」糾纏

據一直跟進事件的市民仙頭正教向集英者記者透露，賣春的外國人大概有8成都是「人妖」。雖然他們接受過變性手術，亦注射過豐胸的女性荷爾蒙，表面亦與女性無異，但真實性別其實都是男人。他們穿著通常火辣開放，穿迷你裙及露胸衫較多。人妖要價亦比日本人更低，去酒店只要1萬日元（約500港元），根據早前日媒報道，「陀地」女生去酒店約要15,000日元（約750港元)。

仙頭表示，外國人賣春的特色就是對客人超級主動，一與男人對視就會接近進行肢體接觸，更會邊摸下體邊撒嬌問「去酒店嗎？」。記者在探查情況時意外與一外國人對視，他外表似是女人，但是聲音完全是「男人聲」。記者拒絕跟他去酒店後，就被强行捉住右手摸胸。仙頭更說，有見過下身「真空」的外國人，甚至直接打開露出下體腳誘惑顧客，實在被他們對客人的執念嚇到。

當地「企街女」點睇外國人加入賣春？

集英社記者採訪在附近賣春的日本女生，詢問他們對外國人賣春的看法。其中一名表示外國人通常都會有自己的區域，不會互相打擾，也基本不會「搶客」。亦表示「外國人友善的人很多呢」，分享相熟的外國人都會與自己打招呼。但另外一位就覺得，日本警察對外國人賣春比較寬容，覺得「不公平」。

資料來源：集英社オンライン