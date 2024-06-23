男友醉後床戰妹妹　姐姐揭1細節「細思極恐」網民：真的是第1次？

任何人都無法容忍自己的感情被第三者插足！一名台灣女網友崩潰發文，表示某日男友來家裡住，黃湯下肚後與她的親妹妹發生性行為，讓她傻眼直呼：「這個男友還能要嗎……」貼文曝光後引起網友熱議。



原PO在Dcard以「男友跟我妹上床了」為題發文，說明自己與父母、弟弟和妹妹同住，一日男友前來家中居住，大家一起唱歌、喝酒後，她便因不勝酒力在梳化上睡著，隔天進房間卻發現妹妹和男友赤身裸體的躺在同一張床上，妹妹解釋自己習慣性回到房間，對於昨晚的事情毫無印象。

原PO發現妹妹和男友赤身裸體的躺在同一張床上。（示意圖／《金魚妻》劇照）

男友則表示「自己以為是女友」，但原PO直言，自己與妹妹長得完全不像，只有髮型、身材差不多，不禁直呼：

這個男友還能要嗎……這他Ｘ八點檔才有的芭樂劇竟然會發生在我身上，目前暫時住在閨密家冷靜，她也傻眼到說不出話來。

殊不知妹妹事後突然坦承，與原PO男友發生性行為的當下其實有意識，但表示男方從進房到激戰的過程都是喊原PO的姓名，請求姊姊原諒男友，她對此十分猶豫、不知所措。

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此文一出便吸引上千則留言，網友認為妹妹的反應和男友酒醉後的狀態很可疑，紛紛回應：

「真的喝醉是硬不起來的，參考一下」

「你妹的第一反應應該是會想告你男友，而不是勸你男友原諒他，所以這可能不是你妹第一次跟你男友做了，而且私底下聯絡不少」

「這不會是無心的，也不可能是最後一次，正常的妹妹＝尖叫求救絕對不會幫男方說話」

「為什麼妳妹一直幫妳男朋友說話？真的是第一次嗎？」

「你確定是第一次？可能是第一次被你發現吧」

「我勸妳不要自我催眠他們倆是無辜的， 他們應該很早就看對方有感覺， 所以抓到機會就嘗試看看。妳如果夠聰明，就要跟父母親說明自己要跟妹妹斷絕關係」。



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