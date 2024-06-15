性愛｜女生做愛前堅持沖涼 男友嫌棄罵「掃興」過來人揭慘痛經歷
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
情侶在交往的過程中，透過親密的肢體接觸能令感情昇華。近日，就有一名網友表示，在和男友發生性行為時，一定會先洗澡，也會堅持要對方去洗澡，但有幾次男友說想要體驗「髒髒愛愛」的感覺，被拒絕後，男友卻說她很掃興。
貼文PO出後，引起網友的熱烈討論。
【圖輯】男友都說：「想體驗身體髒髒，愛愛的感覺…」點圖放大看事件懶人包👇👇👇
+5
近日，一名網友在Dcard以「堅持愛愛前要先洗澡」為題發文表示，在和男友發生性行為時，一定會先洗澡，也會堅持對方一定要去洗澡，不過男友好幾次都說「想體驗身體髒髒，愛愛的感覺」。原PO拒絕後，男友卻說她很掃興。
原PO坦言，自己也不知道為什麼沒有辦法接受沒有洗澡就發生性行為，不禁自我懷疑，「是我太潔癖嗎還是怎樣，很好奇大家都是偏向哪一派的」。
【相關圖輯】洗澡時身體這3個位置切勿忘記清洗！醫生警告：易感染超級細菌（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+7
消息曝光後，就有網友表示若不洗澡的話，感染的機率會大增：
「不先洗澡感染率大增喔，自己要想清楚，也許妳不是潔癖，只是妳比他更懂得保護自己」
「真的要洗，不洗很髒耶 」
「建議事前事後都要洗一下啦」
「要洗，能有效降低子宮頸癌的機率」
「事前事後一定要洗，還要盡量洗仔細一點香一點」。
也有網友分享慘痛經驗：
「我前任就不洗，然後直接戴套愛愛，然後就常常發炎，每次愛愛必發炎，現任都會先去洗過才愛愛，到現在完全沒有因為愛愛發炎過」
「我男友就是很不愛洗澡我人生第一次得了陰道炎，真的要洗乾淨謝謝」。
【相關圖輯】邊洗澡邊尿尿很骯髒？網民列不為人知的5大優點 連醫生都讚好（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+9
性愛｜健身女練完腿「性慾達至頂峰」網民有共鳴：男友快被榨乾了性愛｜醫生揭晨勃消失5個原因 可能同心血管疾病、糖尿病有關?性愛冷知識｜泌尿醫生證實「一握手就知性能力有幾強」秒測JJ硬度《周處除三害》AV版！大屠殺變大型性愛場面 網民舉一原因恐被控性愛｜女伴為你「口愛」時 五件事千萬別做 性博士警告：會想吐
延伸閱讀：
Toyz宣布請全台「喝免費飲料」！ 曝領取方法：到我出獄為止
【本文獲「TVBS」授權轉載。】