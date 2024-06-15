性愛｜女生做愛前堅持沖涼　男友嫌棄罵「掃興」過來人揭慘痛經歷

情侶在交往的過程中，透過親密的肢體接觸能令感情昇華。近日，就有一名網友表示，在和男友發生性行為時，一定會先洗澡，也會堅持要對方去洗澡，但有幾次男友說想要體驗「髒髒愛愛」的感覺，被拒絕後，男友卻說她很掃興。



貼文PO出後，引起網友的熱烈討論。

【圖輯】男友都說：「想體驗身體髒髒，愛愛的感覺…」點圖放大看事件懶人包👇👇👇

性愛｜女子做愛前堅持洗澡卻被男友嫌「掃興」過來人揭慘痛經歷（01製圖）

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近日，一名網友在Dcard以「堅持愛愛前要先洗澡」為題發文表示，在和男友發生性行為時，一定會先洗澡，也會堅持對方一定要去洗澡，不過男友好幾次都說「想體驗身體髒髒，愛愛的感覺」。原PO拒絕後，男友卻說她很掃興。

原PO坦言，自己也不知道為什麼沒有辦法接受沒有洗澡就發生性行為，不禁自我懷疑，「是我太潔癖嗎還是怎樣，很好奇大家都是偏向哪一派的」。

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消息曝光後，就有網友表示若不洗澡的話，感染的機率會大增：

「不先洗澡感染率大增喔，自己要想清楚，也許妳不是潔癖，只是妳比他更懂得保護自己」

「真的要洗，不洗很髒耶 」

「建議事前事後都要洗一下啦」

「要洗，能有效降低子宮頸癌的機率」

「事前事後一定要洗，還要盡量洗仔細一點香一點」。



也有網友分享慘痛經驗：

「我前任就不洗，然後直接戴套愛愛，然後就常常發炎，每次愛愛必發炎，現任都會先去洗過才愛愛，到現在完全沒有因為愛愛發炎過」

「我男友就是很不愛洗澡我人生第一次得了陰道炎，真的要洗乾淨謝謝」。



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】