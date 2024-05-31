性愛｜醫生揭晨勃消失5個原因　可能同心血管疾病、糖尿病有關?

台灣泌尿科醫生黃冠鈞表示，早上脹脹的晨勃消失了，可能有5種原因，包括勃起功能障礙、心血管疾病、賀爾蒙失調、精神健康問題，以及生活方式因素。他提醒，如果發現晨勃消失好一段時間，除非年紀已經很大，不然可能要注意可能是身體正在發出警訊。



黃冠鈞在「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」臉書說，41歲的阿和已經有好一段時間，早上起來弟弟都沒什麼反應，一開始不以為意，後來發現和太太在實戰中有些力不從心，來到門診才發現，原來有勃起功能障礙和心血管硬化的問題。

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男性為什麼會有晨勃？黃冠鈞解釋，晨勃是男性生理特有的一種現象，會發生在深度睡眠期間或醒來時，弟弟會有勃起的現象；一般來說，晨勃與夜間改善的血液循環、男性體內的賀爾蒙水平，以及神經系統是否正常運作等原因有關。

晨勃有用嗎？黃冠鈞指出，對於健康男性來說，晨勃可以讓陰莖充血，增加血液流量，促進良好的血液循環，有點像是身體的每日保養；晨勃有助陰莖組織與血液充分的交換氧氣和營養，有效預防陰莖組織纖維化，讓勃起和性行為的品質更好。

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晨勃消失可能會有哪些問題？黃冠鈞表示，如果發現晨勃消失好一段時間，除非年紀已經很大，不然可能要注意可能是身體正在發出警訊，晨勃消失背後的成因可能包括下列幾點：

1、勃起功能障礙（ED）

晨勃減少或消失，是勃起功能障礙經常伴隨的症狀之一。勃起功能障礙可能與心血管問題、神經系統損傷（例如傳統的攝護腺肥大手術）、心理因素或疾病（如糖尿病）有關。

2、心血管疾病

心血管系統的健康會影響到陰莖的血流，也會影響勃起功能。吸菸、不健康的飲食、缺乏運動、過度飲酒、肥胖都可能導致血管硬化或血管阻塞，導致晨勃消失。

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3、荷爾蒙失衡

男性荷爾蒙不但與性慾（性驅動力）有關，也能維持男性性特徵和生殖功能。研究顯示，男性在早上睾酮會在體內達到最高水平，因此會出現晨勃；如果晨勃消失，可能代表睾酮水平過低，建議儘早就醫。

4、精神健康問題

由於高壓力、焦慮和抑鬱等精神健康問題，都會干擾人體的荷爾蒙平衡，因此也可能導致晨勃消失或次數減少。如果發現晨勃消失，也許可以思索一下近期是否生活壓力過大。

5、生活方式因素

不健康的生活方式選擇，如吸菸、過度飲酒、缺乏運動和不良飲食習慣，都會影響勃起功能。由於不良的生活習慣可能降低心血管健康、改變荷爾蒙平衡或增加慢性病風險，如果發現晨勃消失，也可以改變生活型態來改善。

黃冠鈞提醒，總體來說，短期晨勃消失不會立即造成健康上的問題，但長期晨勃消失，可能是身體健康不佳衍生出的警訊，若有任何泌尿問題可到門診諮詢。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】