性愛｜健身女練完腿「性慾達至頂峰」網民有共鳴：男友快被榨乾了

不少人為了健康或雕塑體態，會去運動健身。但一名女網友透露，每次練完腿部之後，身體都會出現反應，如果在家裡練更誇張，舒展後「根本達到慾望頂峰」，好奇有其他人也有一樣的感覺嗎？文章釣出不少過來人，「真的！男友快被榨乾了」、「我也是欸！特別想要！」



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原PO在Dcard發文表示，平時會健身，但每次做到深蹲或硬拉等下半身肌群的動作，大約做到2-3組的時候，身體就會開始有反應。在健身房時因為周邊還有其他人，羞恥心會讓她的反應沒有這麼強烈，不過如果在家訓練，根本擋不住，「拉完筋、洗完澡根本達到慾望頂峰」，好奇有沒有人也一樣？

不少人有共鳴，「很正常，我練完都跟男友說我好想要」、「很正常的生理現象」、「我是有運動後都會」、「正常吧，運動後都會，尤其是強化訓練下半身的」、「我練完腿回家都會勃起，不知道是不是因為下半身充血充到那邊」、「原來不是只有男生會這樣嗎」、「我也是，男友快被我榨乾了」、「真的，每次練完腿或腹都會卵子衝腦」、「我也是，最近恢復訓練，我每天都好想要」。

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也有網友笑說，「我練完腿會很厭世，怎麼會這樣」、「我練完後像個屍體一樣躺在地板了，一整個下午都不想動」、「那一定是操不夠，再加重量」、「我練完腿都痛死了，完全沒感覺」、「為什麼我腿都在抖」；還有人猜測「不知道妳運動時都穿什麼褲裝，練腿會牽動褲子在胯下處拉緊與鬆，一緊一鬆來回之下，也隱約變成在幫某處做按摩加壓，所以穿貼合身一點且有彈性的，比較能避免這種誘發感度狀況」。

而先前台灣知名泌尿科女醫生張美玉說過，腿部的訓練可以刺激肌肉活化，只要肌肉的使用率高、強壯，就會連帶刺激睪固酮分泌，睪固酮的產生會讓性慾增加；國外網站《Women's Health》也指出，長期鍛鍊的女性血管更健康，血液循環較快，能在性愛過程中更快感受到快感，且健身能產生更高水平的生長激素和睪固酮，有助於肌肉生長和提升性慾。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】