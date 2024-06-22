性愛研究揭「陰莖驗出塑膠微粒」疑是不舉真兇　睪丸、精液都中招

隨著環保意識抬頭，有關環境污染的議題成為國際關注的重點，不過有新研究發現塑膠微粒滲透人類生活的程度比想像中更嚴重：就連男性的陰莖都驗出有塑膠微粒，引發人們對這是否在男性勃起功能障礙中發揮潛在作用的疑問。



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《衛報》報導，這項發布在性醫學雜誌《IJIR: Your Sexual Medicine Journal》上的研究在睪丸和精液中檢測到塑膠微粒，專家表示：

近幾十年來男性的生育能力有所下降，因此必須對塑膠微粒對生殖的潛在危害進行更多研究

據悉，這項研究評估5名接受勃起功能障礙手術的男性，並在其中4個案例的陰莖中發現塑膠微粒，其中最常見的是PET和聚丙烯、2者都經常用於竹手心食品和飲料包裝以及其他日常用品。

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研究人員表示：

人們透過飲食和呼吸攝取這些塑膠微粒，且血液中也能檢測到這些微小顆粒，而陰莖勃起時的血流量相當高，因此特別容易受到塑膠微粒的污染。

領導這項新研究的美國邁阿密大學教授拉馬薩米（Ranjith Ramasamy）指出「陰莖是個由血管和海綿體組成的器官，因此肯定相當脆弱，勃起期間會有全身血量的5分之1被輸送到陰莖」，並稱「我們知道勃起功能障礙是諸多因素造成的，男性需要良好的荷爾蒙、神經系統、血液供應和平滑肌組織才能勃起」。

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拉馬薩米表示：

我們發現陰莖的平滑肌中存在塑膠微粒，我們都知道它們不應該出現在那裡，因此懷疑這可能導致平滑肌功能障礙、進而影響生理障礙。

此外，研究人員警告稱「塑膠微粒的傳播令人震驚，我們必須了解其對人類健康的潛在影響」，拉馬薩米也強調「用塑膠水瓶喝水、用塑膠容器盛裝外帶食物，甚至更糟的是用塑膠容器微波加熱食物，種種行為都會導致我們體內出現不應該存在的物質，如今陰莖也遭受影響，這不容忽視」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】