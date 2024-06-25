移英港媽KOL兒子慘遭當眾歧視　取笑「華人樣」一句話超羞辱

港人移英後受到歧視並不是件罕見事，但如果當面被陌生人惡言相向你又會怎樣處理呢？近日就有位移英港媽分享自己兒子曾被種族歧視的經歷，她便藉此回答網民疑問，並教導兒子應該如何應對歧視問題，意外被網民激讚教導有方。



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近日有位移英港媽KOL在其YouTube頻道發表一條Q&A新影片，以「混血兒子移民英國後被當眾羞辱和恥笑！亞裔在歐洲應該如何應對這些問題？能真正融入白人圈子嗎？」為題，分享自己和兒子在英國曾經被歧視的真實經歷，港媽表示自己小時候在倫敦讀書時，與華人朋友走在路上無故被罵「fxxk you fxxking Chink（華人滾回自己的國家）」，兒子也曾經在放學回家問港媽「Chink」的意思，在搬離原本的城市後，雖然種族包容度比之前的城市高，但也曾遇到有外國人追着自己並一直用普通話說「你好」，港媽當時不以為然「我就咁望住佢友善咁噏一噏頭就繼續走，但佢係咁追住我」。

而兒子最近遇歧視的事件，就令港媽鼓起勇氣公開談及較為敏感的種族歧視話題，兒子向港媽表示「有人問我為什麼我長得像華人，我就說因為媽媽是香港人」，其後慘被取笑並問「乜嘢係香港」，港媽意識到自己和兒子都是華人，但都生活在外國地方，便藉此向大家分享自己教兒子應該如何處理別人歧視的眼光。

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港媽表示教小孩最重要的一點就是建立自信心，「一個小朋友長大一定會遇到唔友善嘅人，對你講啲唔好聽嘅說話，但如果小朋友對自己好自信，以自己嘅種族同身份為榮，以及自愛，佢哋唔會俾人哋嘅說話影響到」，港媽認為作為父母應該先聆聽兒子內心，別讓他壓抑自己情緒，「唔開心要喊嘅話，比佢哋喊」，之後再冷靜分析及開導他，「唔好將所有聽到嘅嘢都覺得係針對你」，但若果真的有人惡意欺負你，就需要先觀察當時情況危不危險，「必須認真咁樣同佢哋講，咁樣係唔啱㗎，你唔可以講呢啲說話，盡量保持冷靜」，表達完之後就應該轉身離開。

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港媽表示眾多被當眾歧視唯一的共通點就是英國老公並不在場，認為亞洲人都給人一種刻板印象，「通常比較被動、安靜、唔會反駁人」，但英國老公是外國人，加上身高較高，「啲人可能唔敢惹佢，所以我哋一家人出街，或者佢帶住兩個小朋友，係從來未遇到過呢啲事」，雖然對比自己和英國老公的經歷，港媽「心裏不平衡」，但自己沒辦法控制別人怎樣對待自己，只能控制自己的反應，「唔好咁擺上心，太執着對自己冇益處」。

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而被問到兒子有沒有因混血兒的身份被人排斥，港媽表示不單止在英國聽到被歧視的話語，歧視最嚴重的一次其實發生在香港，當時疫情期間，港媽便帶兒子到公共籃球場玩耍，有另一個大兒子幾歲的小朋友走過來當面問「點解你個樣咁奇怪」、「你爸爸係英國人？」、「咁你返英國啦，做咩喺香港啊」，港媽當時雖然怒氣沖沖，但該小朋友的爸爸默不作聲，港媽便提出帶兒子到另一個地方，「但他(兒子)非常值得讚賞，佢冇對住呢個小朋友講返啲好攻擊性嘅說話，而係同我講『點解我要走啊，我嚟呢度玩先㗎』，佢冇俾呢個小朋友講嘅嘢影響到，我好欣慰，嗰陣時佢得五歲，真係處理得好好」。

而影片一出後，眾多網友都湧入留言區激讚港媽教導有方，「多謝你分享自身嘅經驗，覺得身為你嘅孩子好幸運」、「很欣賞你和你的家人，真的很堅強」、「仔仔在你們的教導下，內心會更強大，更堅強」、「自問冇傷害到人，人哋無端端要對你無禮，唔使同佢講咁多，原生家庭、家教、素養方面你已經贏晒」、「你教得佢哋好好，好有家教」、「其實我都有遇到呢啲事，但係唔知心理上點樣處理，就當冇咁回事算，多謝你教我第時點樣同仔女分享」。

影片來源：The Reynolds Family