健身男勃起只有4.5cm　女友大讚可愛技巧好　網民笑揭真相超殘酷

不「性」福是有可能影響感情。一名男網友表示，自己每週健身4、5天，但下面全翹只有4.5厘米，雖然女友常讚他小老弟小巧可愛，但技巧好又舒服。男網友懷疑這是否只是安慰之言，並好奇「技巧真的能彌補大小嗎？」貼文引發討論。



原PO日前在Dcard表示，自己身高183厘米、體重76公斤，有健身習慣「長相應該也還行」，但小老弟「全翹的時候約4.5厘米，平常大約2.3厘米」，讓他相當困擾。

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原PO說，最近交了一個女友，對方似乎知道他對尺寸自卑，不斷讚說「尺寸比較可愛，但技巧很好，是她歷任最好的，跟我做也是最舒服的」；原PO雖然感到開心，但懷疑只是安慰之言，他也相當好奇：

技巧真的能彌補大小嗎？

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貼文引發討論，不少紅頭像網友留言說：

「4.5應該不太可能是她做過最舒服的...安慰成分居多吧」

「4.5我不行，技巧再好都不行」

「我之前開箱過一個硬起來差不多尺寸的，但我沒有做就把他的內褲穿回去，真的是非常抱歉。技巧是可以彌補，但我覺得這真的是太小了」。



也有人表示：

「比起進入，女生更在意的是整體的氣氛、前戲、長相好、身材好、對她很好，帶著愛意的撫摸，勝過進去橫衝直撞」

「車子的性能跟內裝勝過車子的大小。真的可以真的可以」

「女生是真的有可能不因為大不大而舒服的」。



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】