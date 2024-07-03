內地女香港酒店房跣親慘破相！轟酒店沒放一物：這事情誰的責任？

恢復通關之後，除了有大批港人北上消費，亦有不少內地旅客來港消費，而近日就有位內地女來港住酒店時發生意外並破相，報警入急症後更直斥酒店工作人員冷漠，竟掀起網民罵戰。



小紅書截圖

近日有位內地女在內地社交平台小红書以「香港酒店摔到破相」為題，分享自己當天在浴室刷完牙打算回到床上睡覺時，卻因為即棄拖鞋太滑、太薄而在廁所門口摔倒，導致臉部著地，「血止不住往下流，嘴巴閉不起來，門牙直接摔倒凹進去」，控訴廁所淋浴間只有一條毛巾，沒有任何小心滑倒的提示，內地女在發生意外後馬上到前台尋求幫助，「前台十分冷漠，說從來沒見過在酒店摔倒」，前台報警後警察表示「沒有辦法判定責任，也沒有讓酒店人道關懷的權利」。

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其後內地女就在當天凌晨1:30獨自看急症，並在急症室花費$1230，也懷疑差別對待，「我在異地，一個人看急症，請問這個事情誰的責任，試問如果是本地人摔成這樣，門牙都摔歪了，會坐視不理嗎」，更直指香港這家酒店的工作人員十分冷漠。

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而事件一出後，大部份網民都認為內地女在酒店房內自己失足摔倒，酒店無需為此負責任，「自己房仲要小心地滑提示，笑唔笑死人」、「這種飯店一次性拖鞋，不能沾水啊，沾到水就會很滑，你能摔倒，應該是拖鞋沾到水了，做人要講理，你自己摔倒，你不能訥人家酒店啊」、「一次性拖鞋不都是這樣嗎」、「雖然跌倒了確實很難受，但除了別人故意絆你、放滑的東西讓你踩，你自己摔倒哪裡找得到別人的責任啊」、「那豈不是任何角落都要放『小心地滑』提示？」

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但另一方面亦有少部份網民認為酒店應負上全責，「香港服務業一直拉垮，看過一篇文章分析是因為香港人多地少，底層資源過分壓榨，從事服務業的普通人怨氣重，相對來說中產階級和富人階層對內地人就友好很多」、「不了解香港，內地4/5星級酒店工作過，如果客人在入住期間需要就醫，都會有工作人員陪同的，我就帶過客人去打點滴，跑前跑後的掛號，幫她找床位，香港酒店服務這麼拉垮嗎？」、「什麼鬼服務，我在內地住過的飯店可沒有敢這麼傲慢的」、「飯店的防滑措施沒做好難道沒錯嗎？我看評論一邊倒罵妹子也是無語了，而且客人在酒店發生事故，人道主義協助入醫院檢查不是應該的嗎？真的是被冷到了」。