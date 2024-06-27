《玩轉腦朋友2》阿尷超似一巨星！花姐似阿愁？網民：成個餅印咁

電影《玩轉腦朋友2》將於暑假在香港上映，有網民近日在Threads上發帖文，驚指戲中的新角色阿尷外形跟一個明星撞樣，有人更指經理人花姐外形也有點像阿愁，令網民爆笑。其實過往不少藝人也跟卡通人物撞樣，大家即睇下以下撞樣名單，大家又認為是否相似呢?



threads截圖

日前有網民在Threads上發帖文，指發現《玩轉腦朋友2》的新角色阿尷「好X似姜濤，係差個籃球」。阿尷穿Hoodie的造型加上身型略為大隻，跟姜濤平日不用出Show時的打扮確有幾分相似，隨即有網民更幫阿尷P圖加上黑色口罩以及籃球，惹來網民爆笑回應，「成個餅印咁」、「咁睇又真係幾似」、「不能話似，只能話一模一樣」。

其實說到藝人跟卡通人物撞樣，大眾第一時間，肯定想起巴斯光年與鄧梓峰。原來娛樂圈，尚有很多極相似的絕配組合。

第一位：結他他元華元華那撇鬍鬚，跟結他他老伯幾乎是餅印一樣。

元華與結他他老伯。（TVB圖片 / 網上圖片）

第二位：恐懼高Ling高Ling當然靚女，但與《恐懼鬥室》的狂魔放在一起，隨即有化學作用，有說不出的熟悉感。

高海寧與《恐懼鬥室(Saw)》。（資料圖片 / 網上圖片）

第三位：樊弓狗樊少皇成功靠雙超大眼，成功與大眼的卡通人物都極為相似。與《反斗奇兵》的彈弓狗撞樣可謂一絕。

樊少皇與彈弓狗。（網上圖片）

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