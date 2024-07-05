中山好去處8大推介｜桃花源、客家莊土樓打卡　著古裝遊唐朝街景

通關之後，大批港人北上消費，更有部份港人到中國熱門城市深度遊，而最近深中通道開通，深圳到中山最快只需半小時，中山亦成部份港人的旅遊熱門地點之一，《開罐opener 》就為大家合集了八個中山吃喝玩樂好去處，最啱可以同朋友結伴遊。



大眾點評截圖

深中通道通車數日便超過十萬車流量，不少港人都大讚中山食物質素高，但中山其實也有許多吃喝玩樂的好去處，《開罐Opener 》就為大家整合了八個中山必去的遊玩項目，更為大家集合了價錢和地址，準備去中山遊玩的你們就千萬不要錯過了！

中山玩樂推介｜1.Pokiddo口袋屋運動夢工廠(中山店)

Pokiddo口袋屋運動夢工場中山店座落於天虹商場4樓，面積近4000平方，超過50種新奇體育競技運動項目，包括彈射飛人、高空闖關、360太空自行車、高空雙人鞦韆、數字互動項目，還有真人夾零食等，一票暢玩全場所有項目，成人單人全天任玩票價只需¥154，夜場（18:00-21:00）暢玩3小時更$100有找！絕對是年輕人消磨一整天時間的好地方。

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價錢：¥ 99- ¥248（視乎不同時段/套票）

地址：中山市悅來南路34號中山悅來天虹購物中心4樓

營業時間：星期一至五 11:00-21:00；星期六、日 10:00-21:00

中山玩樂推介｜2. 森之屋DIY

森之屋DIY有提供超過200款產品供客人選擇DIY，例如奶油膠手機殼、調香水、DIY戒指、永生花蠟燭、土耳其燈等等，更獲大眾點評上中山DIY手工坊排行榜第一名，最便宜¥9.9就可以DIY兩個奶油髮夾，¥178就可以設計屬於自己和伴侶的純銀戒指。

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價錢：¥9.9- ¥520（視乎所選產品）

地址：中山市大信中路大信新都會一期A座負一層16號鋪

營業時間：星期一至日 10:30-21:30

中山玩樂推介｜3.頣和康乃馨足浴按摩中心

這間足浴按摩中心深受港人歡迎，更在大眾點評上中山按摩銷量排行榜第一名，最平只需¥97.5就可以享受足浴按摩50分鐘，套餐包含自助餐同汗蒸，店內更設有沖涼房，店內技師充足，手法專業，一般不是節假日或高峰日子都可以不用提早預約。

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價錢：¥97.5-266（視乎不同項目）

地址：中山市興龍路10號中山文化藝術中心大劇院，步行1.5 km

營業時間：星期一至日12:00-03:00

中山玩樂推介｜4．黑暗森林 沉浸空間（密室逃脫）

黑暗森林提供數十個恐怖主題房間及遊戲背景，任君選擇，某部份主題更可以更換提供的服裝，遊戲全程都會有NPC帶領玩家，甚至連恐怖程度也可以調節，部份劇本只需兩人就可以玩！或者也可直接在大眾點評上選擇心儀的故事背景和時間，付款留位後店家便會自行幫忙組團！

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價錢：¥128- ¥198

地址：中山市迎陽正街京德森商務中心4樓

營業時間：星期一至日 13:00-04:00

中山玩樂推介｜5. 有戲世界沉浸式互動影城

有戲世界的故事劇本背景大多為唐朝，場內更有古裝可供客人更換，部份套票亦包含了髮型設計，園區內極致還原古代長安的盛況，亦有許多真人NPC角色，在劇本殺結束後，亦可自由在園區拍照打卡，意猶未盡的亦可在園區內租住酒店。

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價錢：¥158～258（視乎劇本）

地址：中山市翠亨大道45號孫中山故里旅遊區

營業時間：星期二至日14:00-19:00；星期一休息

中山玩樂推介｜6. 客家莊土樓

客家莊土樓雖然外圍設有獨特風情建築，但其實是一家名為客家莊的20年老餐廳，餐廳樓高三層，總建築面積超過2000平方米，有66間廳房，是目前珠江三角洲地區唯一一座客家圓形土樓，隨手一拍已經很出片，亦可以順道品嚐一下他們的客家特色菜！

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價錢：免入場費，餐廳人均約¥100

地址：中山市五桂山街道 中山仙人掌大峽谷步行1公里

營業時間：星期一至五10:30-20:30；星期六至日11:00-14:00，17:00-20:00

中山玩樂推介｜7.石岐步行街

石岐步行街是中山市中心有名的景點之一，在大眾點評的點評榜單上，位列中山景點熱門榜第一名，步行街中央有一連串的的小吃攤販，大多以燒烤為主，亦有一片區域展出中天古董車博物館裏的老爺車，附近還可以到商業文化博物館參觀，了解關於中山的商業發展史，絕對是打卡和消磨時間的好去處。

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價錢：大部份免費入場

地址：中山市石岐街道孫文西路102號

營業時間：全日開放

中山玩樂推介｜8. 三溪村

三溪村是著名的中山網紅村，保留了古村的建築特色，更被稱為「中山桃花源」，街道主要以玻璃樹屋、彩色門樓和石板街來打造，主要分為上中下三條街，有多條小巷穿插其中，更是集餐飲、文化創意和休閒娛樂為一體的特色村，咖啡店和私房菜居多，適合漫無目的地走走逛逛，拍照打卡留念也絕不會令你失望。

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價錢：免費

地址：中山市東區街道遠洋城

營業時間：全天開放