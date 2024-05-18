深圳福田美食｜11家本地人大推「潮汕村」食店：滷水/燉湯/蠔仔烙

眾所周知，深圳福田村被稱作是潮汕人的「第二故鄉」，據非官方統計，這裏一半以上的居民來自潮汕；他們白天在華強北打拼，晚上就回福田村休息，鄰里鄰外都是熟悉的「潮汕村」味道。當然，這裏一個村，四條街，八個生活片區，更是潮汕美食根據地。



去福田村吃飯，先吃這11家。

1. 海發燉鳥：潮汕人不肯曝光的粉，這裏有

藏在福田村裏的這家呢，知道的人不算多，店也有點難找，要麼是地道潮汕人，要麼是老饕才找得到。下午四點才營業，但一到晚上飯點，附近的潮汕街坊都習慣往這跑。

小店在福田村裏開了11年，住附近的潮汕人大抵都知道這家。好多食客吃了就變回頭客，還總是帶着新客來吃。宵夜檔時，不夠坐，店門前的小巷還得擺上幾張桌。

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必點：潮汕炒粉簽

炒粉簽是他家的招牌，粉簽是潮汕人的叫法，其實就是紅薯粉、番薯粉，在潮汕是很常見的一道小炒，但出了潮汕就相當低調了。深圳沒幾家有做，尋了好久才在他家找到。

粉簽是老闆特意從揭陽老家運來的，滑溜溜的很有韌性；先炒蛋下粉，再倒入肉餅、韭菜、豆芽和菜脯，這些都是潮汕炒粉簽的標準配置，缺了一樣，吃起來就沒那個味兒了；粉簽是軟軟糯糯的，一吸溜就滑入了口中。

搭配：人手一盅的燉湯

湯有十幾種，每一盅的料都塞得滿當當的，或下火或滋補，都是媽媽們在家常煲的那些。

梅汁雞湯，店裏的燉湯No.1，大塊的雞肉一看就被燉得很軟爛，雞湯黃澄澄的，但不油膩；還有苦瓜塞肉也很是不錯，在夏天賣得不錯，沒有重口的調味，清潤甘甜，深圳的天氣，也到了快和喝上它的季節。

這裏還有普寧炒麵線、角瓜烙這些地道潮汕小食，都可以加入收藏夾裏。

海發燉鳥

時間：16:00-次日04:00

地址：福田區福星路貝底田坊135棟

交通：深圳地鐵7號線赤尾站D出口，步行460m



2. 潮汕胖嫂：開了30+年的潮汕大排檔

潮汕胖嫂是這一帶的老字號，在這裏開了30多年。店裏沒有具體的菜單，主打的就是粿條和鴨肉，鴨肉、粿湯、炒粿是次次來都會必點的老三樣，老闆會根據人頭來上菜，但也不用擔心，保證讓你吃飽飽。

很多人都是衝着這碗炒粿條來的，軟糯焦香，吃起來不膩口；還有白切鴨賣得也火，搭配點醬油炸蒜蓉，吃起來濃濃的鴨肉香。

從早上10點半營業到凌晨4點的胖嫂，想吃可以隨時前往，沒什麼精緻的裝修環境，但一到天黑，就是最忙碌的時候。

潮汕胖嫂(貝底田坊店)

時間：10:30-次日04:00

地址：福田區福祥街130號

交通：深圳地鐵7號線赤尾站D出口，步行570m



3. 黃記潮汕甜湯：膠己人從小喝到大的味道

開在城中村的潮汕甜湯店，據説在汕頭老家已經做了幾十年了。半開放式的工作台，大鍋裝滿蓮子、白果、姜茨等等甜湯，但每一款都是膠己人從小喝到大的味道。除了能喝到經典的甜湯外，店裏還少不了正宗的潮汕油炸串小吃~好多都是潮汕人童年的回憶呢！

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必點：甜湯

甜芋是它家的招牌。濃稠的湯汁、金黃發光的甜芋，讓人看着都止不住嘴角上揚，加一塊甜肉，晶瑩剔透的質感，吃進嘴裏，甜蜜中帶着絲絲油脂，焦脆卻又不失嚼勁。

當然，還有清香脆爽的姜茨甜湯、絲滑軟糯的淮山綠豆……來這的潮汕人更喜歡混搭着吃，更加香甜入口，吃起來反而一點都不膩。

搭配：童年小吃炸串

深巷裏才能找到的炸粿條卷和豆皮包韭菜，油炸到外表酥脆，內裏韌糯，再刷上潮汕的特色蘸醬，鹹香味撲鼻而來；外皮煎炸脆脆的無米粿、軟糯的土豆糕……每一款都是潮汕人小時候的回憶吧。

黃記潮汕甜湯(貝底田坊店)

時間：16:00-次日02:00

地址：福田區福慶街35號貝底田坊87棟-3

交通：深圳地鐵7號線赤尾站D出口，步行460m



4. 峽山肥姐酥面·湯麵·乾撈麵：深圳不常見的汕頭峽山味道

峽山酥面是在汕頭地區比較有名，它的味道對潮汕人來説再熟悉不過了，吃起來勁道又爽脆。但在深圳大家最熟悉的還是粿條，這樣的酥面並不怎麼常見，好不容易能在福田村裏找到這一家。

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招牌：湯麵

店裏的酥面，原材料都是從老家運來，自己加工製作，豬脊骨、雞骨架、粟米、瑤柱等多種材料熬製而成的高湯，不加鹽、不加味精，很鮮甜；髮菜丸、馬鮫魚皮餃、墨斗丸等等食材也是必須用到潮汕產的。

除了湯類酥面，還有粿條、乾拌、餃子主食都有。

峽山肥姐酥面·湯麵·乾撈麵

時間：10:30-22:30

地址：福田區貝底田坊181-2號

交通：深圳地鐵7號線赤尾站D出口，步行410m



5. 阿八蠔仔烙：從小推車開到門店，開了14+年

一開始，它還是個每晚5點準時開檔的鐵皮車，現在已經有了一家小門店，不變的還是當年那份「蠔仔烙」的口味。店就開在福寧街邊上，每天下午開始營業，一直到凌晨2點，來吃的都是街坊鄰居，一開爐，蠔仔烙的香氣就開始飄散。

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必點：招牌蠔仔烙

這家店以蠔仔烙為根基，到店的不管新客老客，基本都會點上一份蠔仔烙，煎至金黃，每塊都有被鴨蛋包裹着的蠔仔，與煎至金黃色澤的表皮，店裏有鮀島魚露、普寧梅汁、金桔油、辣椒醬，不管蘸哪一份都極具風味！

潮汕統一的標配：魚露+少許胡椒粉，魚露的香鹹能最為完美地激發蠔仔的鮮嫩，整體上Q彈可口。

這裏幾乎能烙「一切」

除了蠔仔烙，還有魚香四溢的九肚魚烙；薄殼米多到跟不賺錢似的薄殼米水瓜烙；原肉融於烙，瓜籽清晰可見的刺瓜烙；當然還有很多以蠔仔為底的做法，讓人看了都心癢癢。

阿八蠔仔烙(福寧店)

時間：15:30-次日02:00

地址：福田區福寧街43號

交通：深圳地鐵7號線赤尾站E出口，步行260m



6. 肥肥油炸：潮汕炸串專門店，總店在這裏

福田村這家專門做潮汕炸串的小店，炸串基本上都是潮汕人的童年記憶。開放式的櫥櫃，想吃什麼隨便拿，主打一個放肆。

+ 1

但是最有記憶的還是以前在校門口常吃的炸粿條，除了白粿，還有卷火腿、卷韭菜等等，炸好裹上潮汕特色炸醬，外脆裏糯還帶着一絲韌勁，口感層次很豐富。

肥肥油炸(福星路總店)

時間：14:00-次日03:30

地址：福田區福慶街貝底田坊36號樓

交通：深圳地鐵7號線赤尾站D出口，步行498m



7. 肥貓小吃店：只有潮汕人才會做的小吃

主打潮汕的各類小吃（有你想到的，也有你想不到的）。來店的大多是潮汕人，老闆見客人都會親切的用潮汕話對話。

逢節必吃的紅桃粿、四種口味的油炸粿、以及花樣百出的炸物、糖水……沒有一個潮汕人可以餓着走出這家店。

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肥貓小吃店(貝底田坊店)

時間：12:00-次日00:30

地址：福田區福祥街貝底田坊139棟後門

交通：深圳地鐵7號線赤尾站D出口，步行500m



8. 成興豆漿：潮汕深夜豆漿

依舊是開在巷子深處，窄窄的招牌，小小的檔口，沒有附近人的介紹，你還是很難發現它。這一家成興豆漿，算是深圳的「古早網紅」，每天下午6點才營業，直到凌晨2點，主打的就是潮汕夜宵文化深夜豆漿。

姜茨、腐竹、雞蛋是店裏的爆款豆漿搭配，還有其他的都可以加入在豆漿裏，再配上一份「香奈兒小油條」，香濃的豆漿，酥脆的油條，夜宵的慰藉就是如此簡單而又幸福。

成興豆漿(福星分店)

時間：18:00-次日02:00

地址：福田區福星路128號（面對南北藥行右邊第二條小巷口）

交通：深圳地鐵7號線赤尾站D出口，步行390m



9. 亞六潮汕美食：創立於1997年的潮汕大排檔

元老級的亞六潮汕美食，做正宗的家鄉味道，不知不覺，從20平米的小店，擴張到現在2層樓800平米的餐廳，並且是24小時營業。

這樣的潮汕打冷店，有上百種的當地美食，都是膠己人最熟悉的味道，一説起名字，便已饞得不行：蚵仔烙餅、醃蝦菇、血蚌、滷水拼盤……

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不打烊的店，潮汕人在深圳，無論什麼時候，都能在這座城市吃到家鄉的味道。

亞六潮汕美食(福星總店)

時間：全天營業

地址：福田區福星路82號

交通：深圳地鐵7號線赤尾站E出口，步行350m

亞六潮汕美食(福新分店)

時間：11:00-次日04:00

地址：福田區福華路177號

交通：深圳地鐵1號線崗廈站G出口，步行690m



10. 普寧（陳記）食店：開了這麼多年，門口依舊是被豪車包圍

沒有菜單，進門直接明檔點菜，桌椅枱布都是老家風格，像「潮汕大酒店」，開了十幾年，每晚都被豪車包圍。

門口的海鮮池從牆上延伸到了地面，各種魚蝦貝類這裏都有；海鮮池後面是一整面牆的明檔，這裏擺着各種滷水、魚飯、潮汕小吃，和在老家吃的大排檔是一樣的配置。

所有菜都是現點現做，第一次來不知道怎麼選的話，服務員也會推薦。大排檔講究的就是豐儉由人，它家從貴價海鮮到平價的家常料理都有很多選擇。

普寧陳記食店

時間：11:00-次日03:00

地址：福田區福田村福新坊7棟一樓

交通：深圳地鐵1號線崗廈站G出口，步行877m



11. 揭陽（鍾記）小食：擴張到三個門面都不夠坐

這家店真的特別火，擴張到3個門面，但還是每天都要排隊……門口有一個超大的海鮮池，現挑現選，稱重計費。

海鮮很新鮮，做法也很潮汕，來吃的絕大部分都是潮汕人，點單也都是用潮汕話，足斤足兩，膠己人不坑膠己人。

揭陽鍾記小食(福田新村店)

時間：11:00-次日03:00

地址：福田區福田村福新坊1號101-102、2號202

交通：深圳地鐵1號線崗廈站G出口，步行760m



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