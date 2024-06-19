深圳南澳｜全國最美海灘、深圳「小鐮倉」大鵬半島9個打卡好去處

夏天開始，去海邊度度假吧！游泳、滑浪、釣魚、露營……



今次推薦深圳大鵬新區9個「看海地標」，深圳市區出發，最快半小時直達。

南澳街道

1. 楊梅坑+鹿嘴山莊：海邊露營聖地

厭倦了鱗次櫛比的城市中心，不妨趁着放假，將腳步挪來海邊。楊梅坑+鹿嘴山莊，堪稱極品的遊玩線路。在楊梅坑，只要天氣好，呈現在眼前的就是透亮的玻璃海，海景棧道和公路視野無敵。

鹿嘴山莊因周星馳的《美人魚》而聞名，大段沿海而建的山道，每個角度都是絕美景色，可以獲得看海登山的樂趣。

這裏有完善的基礎設施，無論是畔山別墅還是海邊露營，都是島內絕佳的度假方式，適合當天往返或兩天一夜。

楊梅坑＋鹿嘴山莊

位置：深圳大鵬新區南澳街道

交通：建議自駕前往



2. 東西涌：最美10大徒步路線之一

東西涌海岸線，被《國家地理雜誌》評為中國最美的10大徒步路線之一。

西涌，被譽為全國最美的八大海灘之一。1號海灘適合玩水上項目，3號海灘適合游泳。名氣最大的4號海灘，衝浪、酒吧、茅草屋……擁有西海岸一般的熱情和奔放。

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沒那麼「網紅」的東涌，位置偏遠，僅對自駕遊客比較友好，所以並不算看海的第一首選。

但這裏有一座藏在眾多巨石後的天然海蝕洞，是來自大自然的鬼斧神工。它就像打開山和海的鑰匙，可以站在大山裏面，看外頭的驚濤駭浪。不過一路石頭較滑，洞外直接連接深海，不建議貿然打卡。

東涌沙灘+西涌海灘

位置：深圳大鵬新區南澳南

交通：公共交通不便，建議自駕前往



3. 海貝灣—畲吓灣綠道：最美海濱綠道，串聯多個沙灘

海貝灣—畲吓灣綠道，深圳最美騎行海濱綠道之一。它是最具「大鵬特色」的一條線路，總長約3.5公里，小眾而鬆弛，一路都能與海邂逅。

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它北起海貝灣沙灘，南至畲吓灣，途經下企沙、馬爾代夫沙灘、南澳月亮灣廣場、月亮灣雙擁碼頭等地點，全線沿海設置，即可遠觀香港東平洲，也能近賞南澳海景。

這條騎行綠道整體難度系數比較低，道路起伏都較為平緩，新手上路也很合適。騎完全程，耗時也無需太長。如果時間充裕，建議大家駐足去欣賞這裏的無敵海景。

海貝灣—畲吓灣綠道

位置：深圳大鵬新區南澳中心區

交通：公交E11路至【南澳辦事處】站，同站換乘M321、M231、M232、M274路至【海濱路中】站，該站為綠道起點



4. 小眾海邊小鎮：雙擁碼頭

4. 小眾海邊小鎮：雙擁碼頭（ShenzhenWeekly提供）

在這體驗一天漁民的悠閒生活，走一走超長的海邊棧道，途經南澳廣場，幾乎直達藍寶石沙灘。

南澳月亮灣雙擁碼頭

位置：深圳大鵬新區南澳街道

交通：自駕前往/公交M321路至雙擁碼頭站



葵涌街道

5. 官湖沙灘官湖村：深圳「小鐮倉」

擁有4.5公里海岸線的官湖沙灘，未經過度開發，遊客不多，但景色不遜色其他熱門海灘。

藍色玻璃海、銀白柔軟的沙灘、自然雕琢的礁石……這裏的一切似乎都和浪漫劃上了等號。在這可以游泳、划船、撿貝殼，想不到比這更理想的度過假期的方式了。

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海面遼闊，海水湛藍澄澈，遠遠望去彷彿一顆鑲嵌在天地間的藍寶石。海灘邊的小漁村官湖村，幾年前被稱為「小鎌倉」，村子不大，半小時足以逛完。彩色獨棟民宿密集，有些角落還能望見海邊。

官湖沙灘

位置：深圳大鵬新區葵涌街道

交通：公交B956路至「官湖社區」站；自駕前往可導航至官湖停車場



6. 沙魚涌沙灘：小眾藍寶石海

沙魚涌，一片更加小眾冷門的海灘，從官湖村搭乘B956或徒步都可抵達。穿過崖邊山林，壯闊海景如畫卷般慢慢展開。日光像銀河落在了海面，粼粼波光，零星漁船，搖搖晃晃盪出滿眼浪漫。

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沙魚涌更具有悠閒慵懶的氛圍，岸邊垂柳和涼亭，提供了絕佳的觀海點位。

這片海灘也是欣賞晚霞的絕佳地，藍天從煙粉色逐漸過渡至濃郁的暖黃，遠處羣山升起薄霧，整個世界都沐浴在金燦燦的餘暉下。

沙魚涌海灘

位置：深圳大鵬新區葵涌街道

交通：從官湖村可乘坐B956路至「沙魚涌」站；自駕前往可導航至沙魚涌2號停車場，從停車場可搭乘觀光車進入景區



7. 壩光白沙灣公園：人最少的趕海地

壩光，少有人知道。這裏三面環山一面環海，雖不能下海游泳，卻是深圳所剩無幾的趕海聖地，帶上鐵鏟和塑料桶，能輕鬆挖到一桶蛤蜊。

在壩光白沙灣公園，還有更豐富的玩法。順着海岸線而建的綿長綠道，可以直通惠州的小桂。露營愛好者可以在這架起帳篷，背靠大山面朝大海，領略市區感受不到的自然風光。

壩光白沙灣公園

位置：深圳大鵬新區葵涌街道

交通：建議自駕或者打車

註：野外露營禁止明火，露營需注意安全



8. 玫瑰海岸：最浪漫的婚紗攝影基地

玫瑰海岸，是深圳有名的海邊婚紗攝影基地，有花海、鞦韆、中式庭院等幾十種風格的場景裝置。

這裏也是一個基礎設施完善的海邊度假勝地。可以公交直達，停車位也充足。餐廳、小吃、咖啡館也一應俱全，基本吃喝都能滿足。

玫瑰海岸

位置：深圳大鵬新區葵涌街道

交通：自駕可導航至玫瑰海岸停車場



9. 深葵路：最美海上公路

9. 深葵路：最美海上公路（ShenzhenWeekly提供）

此段路地勢高，沒有建築和大樹的遮擋，廣闊的大海就在眼前，徒步前往的遊人，可以走公路旁並行的綠道。

萬科17英里

位置：深圳大鵬新區葵涌街道深葵路

交通：建議自駕前往



同場加映：鮜門百安海灘

高鐵不需一小時抵達，超小眾海邊小鎮

鮜門，它屬於深汕特別合作區轄鎮，同時也有着濃厚的汕尾風情。從深圳北站坐高鐵最快只需41分鐘，很適合短途旅行。

首先要打卡百安海灘，雖然還未被成熟開發，但它依舊保留着原生態漁村沙灘的魅力，恰恰在浮躁的都市生活裏顯得彌足珍貴。

村民們把海灘保護得很好，每隔一段時間就會有人去清潔。你甚至可以直接在這海釣，上鈎率很高！如果想留宿一晚的話，海邊上有一排民宿，都是本地人開的，可以訂到視野絕佳的海景大牀房。

距離百安沙灘4公里的鮜門綜合市場也是一個好逛的地方，鮜門鎮最熱鬧的區域基本集中在周圍。

百安海灘

位置：深圳深汕特別合作區鮜門鎮

交通：深圳北站搭乘高鐵至鮜門站，網約車較少，建議坐本地小三輪，高鐵站-市場/市場-百安沙灘，單程15元/趟，大家可參考



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