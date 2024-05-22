深圳剪髮2024｜7大髮廊推介！地鐵直達+1對1髮型設計　最平¥78起

最近有不少港人都喜歡北上消費，除了吃喝玩樂之外，亦有不少人選擇到內地理髮，不僅價格豐儉由人，而且質素、髮型師的審美也大受好評。《開罐Opener》就為大家集合了7間深圳髮型屋，大部份價錢比香港的髮廊便宜，交通亦非常方便，一起來看看吧！



香港髮型屋的質素和價格一直以來都十分參差，甚至也不難看見有港人在髮型屋被硬銷，自通關之後不少香港人都喜歡北上消費，甚至在深圳享受美容按摩服務，而近年更有不少香港人到深圳理髮，《開罐Opener》就為大家集合了7間深圳髮型屋，有興趣的就千萬不要錯過啦！

【1】伍月WUYUE

伍月的店舖交通非常方便，離福田口岸只需17分鐘，主打個性的挑染、燙捲等髮型設計及護理服務，是網上評價最好的網紅店之一，更在2018年獲得深圳髮型技能大賽和美藝能手獎，承諾不會推銷辦卡，洗剪吹最便宜只需約¥160，亦可指定專業髮型師替你設計造型，除此之外，店內裝修走簡潔的工業風格，非常適合港女齊齊打卡！

伍月WUYUE（財富大廈店）

地址：福田財富大廈36樓CBD室

交通：地鐵1或10號線至「崗廈站」D出口

營業時間：11:00-21:00

價錢：¥159- ¥1500

【2】SWANK Salon

SWANK Salon在深圳坐擁四間分店，在港人最愛的深圳灣萬象城商場也設有分店，每間的空間寬敞，座位之間都有足夠的空間，讓客人可以在舒適的環境中剪髮。髮型師團隊的專長從個性小眾派，至氣質、有氛圍感皆有，即使與不同風格的友人相約一起北上剪髮也一樣可以同時滿足要求，最便宜的只需¥236就有交易！

SWANK SALON（深圳灣壹號亞洲形象店）

地址：深圳市南山區深圳灣1號廣場南2期201A

交通：乘搭地鐵10號線至「崗廈北站」，轉乘11號線至「后海站」，再轉乘2號線至「登良站」下車

營業時間：10:00-20:00

價錢：¥236- ¥2100

【3】MISTY LIGHT

MISTY LIGHT從福田口岸乘地鐵兩個站至會展中心站即可直達，在深圳灣也有分店方便香港人北上消費，髮型師會按客人的臉型及五官需要而設計髮型，因為熟知客人適合駕馭長短各種髮型且緊貼流行，已在香港客人中獲得一定口碑。店內髮型師亦可根據客人的臉型及需求，設計合適的個性化髮型設計及護理建議，洗吹造型只需¥78，而燙髮則¥680起。

MISTY LIGHT（皇庭廣場店）

地址：深圳福田區皇庭廣場G層36號

交通：地鐵4號線至「會展中心站」下車，D出口步行450米

營業時間：11:00-21:00

價錢：¥78-¥2000

【4】AMORE SALON

AMORE SALON同樣位於會展中心站周邊，店內選用純白色的極簡裝修，採光良好、令人感覺乾淨舒適，更大膽承諾無隱形消費和一對一服務，挑染和掛耳染只需¥768，風靡小红書的巴黎畫染也是這裏的招牌之一！髮廊使用一次性毛巾，非常衛生，亦有提供飲料和小食供客人享用，非常貼心。

AMORE SALON

地址：深圳市福田區金田路金中環國際商務大廈A座1913

交通：地鐵4號線至「會展中心站」下車，E出口步行120米

營業時間：11:00-21:00

價錢：¥68- ¥1680

【5】YUYANG STUDIO

YUYANG STUDIO的髮型師經驗豐富，亦常到海外進修。店內產品也一般使用SHISEIDO和L‘Oréal髮型產品來進行燙染，在變美的同時保護頭皮，更有頭髮護理服務。除了新潮的髮型之外，髮型師亦擅長日系、減齡髮型等等，不論長短髮都能為你找到適合的髮型，最便宜只需¥550就可以有資深設計師幫你燙或染髮！

YUYANG STUDIO

地址：海德一路88號中洲控股中心B座31C

交通：乘搭地鐵4號線至「會展中心站」，轉乘1號線至「車公廟站」，再轉乘11號線至「后海站」下車，D1出口

營業時間：周一至周六 9:30-19:00

價錢：¥88- ¥1880

【6】BRS SALON

+ 2

BRS SALON店內裝修高級時髦，亦放有不少綠色植物，乾淨整潔的環境令人十分舒適。更位於港人其中一個最愛的商場—卓悅中心，可以一站式吃喝玩樂，店內髮型師十分鐘專業，會按你的需求及臉型設計髮型，亦有染漸變色、挑染等創意染髮服務，專業髮型師的燙染服務只需¥800左右，讓你展示自己的個性。

BRS SALON

地址：深圳市福田區卓悦中心北區北二門商場一樓

交通：地鐵4號線「會展中心站」A1出口，或地鐵10號線至「崗廈站」D出口

營業時間：10:00-22:00

價錢：¥81- ¥1800

【7】INSTYLE

INSTYLE在深圳坐擁11間分店，店舖大多位於港人熱門商場裏面，會展中心站附近、萬象天地、KK one也不難看到它的身影，交通十分方便。髮型師擅長根據客人臉型設計修飾劉海、氛圍感髮型為主，亦會按臉型五官設計燙髮。髮型師也是每年出國深造，能專業打造出屬於每個人的風格，即使有多間分店，髮型出品仍維持高質量，承諾不滿意可以重做，人氣染髮只需要¥680。

INSTYLE（平安金融中心店）

地址：益田路5033号平安金融中心商场L212

交通：地鐵4號線至「會展中心站」D出口

營業時間：10:00-22:00

價錢：¥78- ¥1680