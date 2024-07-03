深圳福田口岸免費巴士直達中山！即睇3大免費專線　附班次/上落點

深中通道正式通車試運營，一開通，就塞車塞上了微博熱搜。有網友打趣說：「好像一半廣東人都來深中通道了。」



大家準備好中山旅行計劃了嗎？那下面這兩個好消息，你千萬不能錯過了~

雖然深中通道訂明全程不能停車拍攝風景，但途中卻有不少車停在路邊拍日落，更有人站在車上擺拍。（歐嘉樂攝）

微博上流傳多張誇張的違規照片，包括有人把車停在應急車道上，並坐在露營椅上享受風景。（微博）

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深圳⇋中山免費專車

「深圳福田口岸—中山博覽中心」的免費專線，以及從中山博覽中心、中山客運口岸到市內重點商圈的免費專車來啦。👇👇👇

運營時間為7月5日至7月28日，每周五、六、日，去中山逛吃逛喝更方便啦~

1. 深圳福田口岸至中山博覽中心線

途經站點：

深圳福田口岸公交總站、中山博覽中心站



服務時間：

深圳福田口岸-中山博覽中心：8:00-19:00

中山博覽中心-深圳福田口岸：10:00-21:00

班次間隔：1小時/班



到達中山博覽中心站後，大家還可以繼續乘坐免費專線，到城區、鎮街主要商圈~

2. 博覽中心至城區主要商圈環線

途經站點：

博覽中心站、天奕星河COCO City（長江北聯通公交站)、完美金鷹廣場/中山石岐萬象匯（完美金鷹假日廣場公交站）、大信新都匯站、興中廣場（鳳鳴路公交站）、悦來天虹購物中心（中澳濱河灣東公交站）、利和廣場站、博覽中心站



服務時間：

博覽中心站（環線始發站發車時間）：9:00-20:30

班次間隔：30分鐘/班



3. 博覽中心至鎮街主要商圈環線

途經站點：

博覽中心站、港口萬民匯（紅星美凱龍公交站）、小欖滙豐城公交站、小欖大信公交站、百匯時代廣場(寶源路站)、簡愛·時光裏小欖菊城廣場（洪聯路口站）、華藝廣場•簡愛時光裏（橫古路口公交站）、博覽中心站



服務時間：

博覽中心站（環線始發站發車時間）：8:00-19:00

班次間隔：1小時/班



4. 中山客運碼頭至博覽中心線

途經站點：

中山客運碼頭、簡愛時光裏太陽城購物中心（港義路公交站）、天奕星河COCO City（中山六路西公交站）、博覽中心站



服務時間：

中山客運碼頭-博覽中心：9:50-17:50

博覽中心-中山客運碼頭：10:35-18:35

班次間隔：2小時/班



中山消費券來啦！

除了免費專線，去中山遊玩的朋友還可以領取消費券，涵蓋住宿通用、酒店套餐等。

補貼時間：即日起至2024年7月28日

補貼對象：針對中山市遊客和中山本地市民發放



優惠內容：

住宿通用消費券：1張折扣券（9折），每單最高立減100元

酒店套餐消費券：1張折扣券（8折），每單最高立減300元

港澳定向消費券：1張折扣券（6折），每單最高立減500元（僅限實時定位港澳的用戶可領取）



領取方式：使用微信掃碼領券👇👇👇

快約上你的親友，乘上專線去中山遊玩吧！

【本文獲「深圳攻略通」授權轉載，微信公眾號：szglt0755】