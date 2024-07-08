同學仔放暑假遊日狂掃一物　坐廉航行李超重慘被罰？附當事人回應

不少年輕人都會趁放假，與朋友一同去旅行，留下美好回憶。細個跟家人去旅行有父母打點一切，但若是第一次跟朋友仔出國，旅程中難免會「撞下板」。最近就有網民在社交平台分享在旅途中遇到年輕人撞板，引起網民熱烈討論。不過，當事人今日(9日)聯絡HK01表示並非事實！



HK Express提供

日前在HK Express香港快運及旅行資訊關注組的Facebook群組中，有網民分享自己遇見後生仔在機場報道時「撞板」。他指自己見到幾個年輕男生「帶住6-7個喼（篋）同袋」，更「每人手持幾盒大一番賞+超大figures」，因超出UO香港快運的行李限制，要被罰錢更即時拆盒執行李，令後面排隊等候的人「等餐死」，表示「又要拎餐死又要罰錢甘(咁)又何苦」。

「一番賞」抽獎獎券，日文是「一番くじ」，玩法是透過抽獎，獲得日本動漫遊戲周邊商品。獎品有不同等級，A賞是一番賞中的最大獎！獎品較稀有，主要是角色毛公仔或是模型。而越後的獎品，等級會越低，而也會更容易抽中。而一番賞中也設有尾賞（ラストワン賞），需要買到最後一張獎券才能獲得。而主題也會是當期熱門動漫遊戲作品，所以也可能十分值錢！

(shigeki wakabayashi / unsplash)

PO主自爆也是一番賞「行家」，指自己都「有儲」、「一倉都係」。有網民指出「熱門款A賞尾賞會炒到上千蚊」，在日本抽每隻會平幾百港元，被罰錢寄件也可能會「平過香港買」。不過發帖人則認出男生買下的一番賞都不是最近推出，有「95% 肯定」是由二手店買下，並不是較貴的款式。

網民反應熱烈

有網民好奇後生仔被罰多少錢，PO主回覆道「好似15000 Yen左右」（約730港元），更指每隻公仔模型「最多慳一兩百」，感嘆「慳咗D Figure 錢輸返哂」，更指自己「不會甘(咁)係(喺)日本買」，對少年行為表示不解。而且公仔模型全部都是超大件，即使是舊制，也不見得能將模型公仔與背囊全都放進凳底。更指自己「仲見到佢地臨CHECK IN 前特登走去試下行刑架（即UO手提行李架）但全部公仔盒過不到⋯ 但果下佢地都係未拆盒住」，PO主猜測他們是打算去到櫃台才決定如何擺放。

(chloe evans / unsplash)

部分網民對年輕人極力批評，指他們「onX 無藥可醫」、更留言道「香港未來一代…..」，對年輕人表示失望，有網民猜測「個樣睇嚟似讀緊書第一次自由行冇諗咁多冇做功課嗰隻」。但也有不少網民表示能夠理解，表示「點都好都係一次人生經驗來既(嘅)」、「都好嘅，年輕係要撞下板」、「經一事長一智，下次會醒目㗎喇」。

UO新行李政策

HK Express網站截圖

根據UO的新行李政策，由2024年5月8日起，寄艙行李的費用就需要按件計算，行李額度已經不能共享或轉讓。若是行李額度不夠，可以在網上預訂不超過2件的寄艙行李額。需要更多寄艙行李的話，就要直接到機場櫃檯辦理，並且支付額外費用。而超出重量限制的行李將被收取HKD 120/公斤的費用，而且單一行李重量不能超過32公斤。

報道刊出後，有自稱當事人的網民主動跟《HK01》聯絡，稱該FB帖文的內容並非事實，而根據該網民提供的對話截圖，PO主已就事件向其道歉，而該帖文亦已刪除。