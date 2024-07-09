港男大鬧日本機場！唔願度行李被批發爛渣　要地勤咁做惹眾怒

航空公司對手提行李的大小均有限制，為防超出尺寸大小，不少公司都會放置行李架在登機櫃枱，並要求客人放置行李量度，廉航更會嚴格執行。最近就有一條短片在網絡瘋傳，一名港男疑選乘HK Express，期間似因不願度行李，對高松機場的地勤人員大發爛渣，惹起網民熱議。



HK Express提供

近日有網民在Threads以「師兄唔好影衰香港人啦」為題發放短片。影片中白衣男子不斷用帶廣東話口音的普通話對地勤大聲叫嚷「你幫我拎出嚟啊」，期間更抱胸表達不滿。身穿黑色制服的地勤人員用普通話跟該名男子表示「您拿起來我幫您貼，貼著就可以上飛機了」。不過男子無視地勤繼續叫嚷，更一度拖走UO手提行李架。

PO主補充事件經過，指高松機場地勤按規矩讓男子量度登機行李，但男子不願，反駁指在香港前往日本時已經量過行李，就對地勤大發脾氣。男子之後更强行將行李「死塞爛塞」進UO手提行李架，以致後來無法將行李拿出，但男子竟要求大肚地勤幫他拿出。最後警察到場後，才「死死地氣」自己處理行李。

網民留言喪閙港男

帖子被轉載到HK Express香港快運及旅行資訊關注組的Facebook群組後，大部分網民認為該男行為有問題，留言表示「蝦大肚婆 最睇唔起呢隻」、「係要人地出動警察先識驚」，評判男子行為丟架。更有網民留言表示「留案底下次就唔使旨意去」、「等警察嚟扣留佢，跟手black list佢，等佢再自己比諗點返香港」。有網民認出並大讚空姐，「呢個地勤我認得佢，好有禮貌」，更指她「高EQ」。

UO行李政策

HK Express 網站截圖

根據UO行李政策，登機行李必須能放入座位上共用置物櫃，而且不能超過 56 (長) x 36 (寬) x 23 (高) 厘米 (22 吋 x 14 吋 x 9 吋) 。若是行李額度不夠，可以在網上預訂不超過2件的寄艙行李額。需要更多寄艙行李的話，就要直接到機場櫃檯辦理，並且支付額外費用。而超出重量限制的行李將被收取HKD 120/公斤的費用，而且單一行李重量不能超過32公斤。

資料來源：HK Express香港快運及旅行資訊關注組