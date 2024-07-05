中環充氣世界5大奇蹟被笑「吹脹香港」網民：似世界之窗平價版

政府今年力推盛事經濟，除了希望可以吸引旅客來港，也希望可以讓港人留港消費。期間除了不少大型音樂節和賽事之外，也有不少藝術裝置。近日中環海濱就有5大世界奇觀充氣版展出，雖然正式展出期為7月5日起，搭場時已惹來不少市民打卡放上網，惹來熱議。



該5大世界奇觀充氣版裝置，其實為一年一度「SummerFest@Central 中環夏誌」其中一個活動，由亞美尼亞著名AI 藝術家@joooo.ann以生成式人工智能設計，而展示的「世界奇觀」包括有「英國巨石陣」、「智利復活島摩艾石像」、「埃及吉薩金字塔」、「意大利比薩斜塔」及「法國凱旋門」，最高裝置逾13米高，為全白色設計，裝置於晚上更會展現不同光影色彩。

fb @大埔Tai Po

雖然展覽仍未正式開放，卻因為其白色的外觀率先引起網民熱議，更廣傳至FB群組及其他社交平台。有網民指裝置貨不對辦，激似深圳世界之窗「平價版」，除了巨石陣似墳場，「好配合七月鬼門關大開」，有網民更惡搞改圖，將KEY上「香港夜繽紛」等字句。此外，加上綠色燈光效果後的「金字塔」似警方用來遮屍體的綠色帳篷，「意大利比薩斜塔」加上藍色燈光後又笑指似某一品牌的飛機杯，而評摩艾像狀似「囧」字，聯想到佛祖、藝人胡杏兒或鄧梓峰。不過也有網民為裝置平反，指若裝置不是用白色，晚上就難有燈光效果，而且藝術既嘢向來都是見仁見智，「大家有得打卡又開心下咪得囉」。

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其實今次「中環夏誌」除了充氣世界奇觀之外，還有「中環夏日運動祭」、「香港兒童平衡車嘉年華2024」、「2024藝術體操節」、「Together Hong Kong 運動．藝術．休閑文化嘉年華」等，全部節目免費入場，預料可吸引逾10萬本港市民和遊客，大家又會否去打下卡輕鬆下呢?