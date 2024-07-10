居英女生Netflix做大茄同框男主角　揭劇組5大秘聞+如何得到角色

Netflix劇集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）第三季繼續圍繞1800年代初英國倫敦一班上流貴族，故事不乏party聚會場面，自然需要大量演員，近日一名台灣女生Ashley就在其YouTube頻道上分享她參演該劇的經歷。



台灣女生Ashley參演Netflix外國劇集，有機會與主角對戲，更獲特寫畫面 (YouTube@熊出沒注意 Ashley Hsiung 截圖)

轉行當演員即與主角對戲

Ashley本身正準備成為一名營養師，因去年意外抽中英國工作簽證而轉到倫敦發展，曾是模特兒的她也重新燃起對演戲的興趣。為了更接近夢想，她一邊全職上班，一邊參加不同Casting，最後找到臨時演員的工作，而Bridgerton就是她第一部劇集，她更在影片曝劇組5大秘聞！

秘聞1. 臨時演員流程

本來Ashley只是與其他臨時演員一同扮演貴族，觀眾隨時連正面表情也看不清，但她被導演選中獲得close up鏡頭，更可以與主角之一Colin（Luke Newton飾）對戲！她分享：「臨時演員和一般演員的流程是一樣的，都會有妝髮及試身，我大概試了10幾套衣服。」試身時工作人員也會不吝嗇地稱讚，而且態度友善，沒有白鴿眼的情況出現。

本來Ashley只是與其他臨時演員一同扮演貴族，觀眾隨時連正面表情也看不清 (YouTube@熊出沒注意 Ashley Hsiung 截圖)

秘聞2. 有特寫鏡頭都要casting

Ashley最後更穿上女主角的戲服，她表示：「每件戲服都是度身訂造的，花了不少成本及時間，但主角試了之後發現裙長不是太合身。他們應該希望衣服能用得上，而我的身高176cm，穿上去剛剛好。」導演臨時點名想拍攝一個她的特寫，但Ashley指每個擁有特寫鏡頭的演員都需要事先casting，幾百人爭一個位，她猜測自己意外得到這件戲服才是沒經casting又被選中的原因。

秘聞3. 伙食「比台灣好很多」

Netflix提供的伙食也有驚喜，Ashley本身以為有飯盒和飲品已經很不錯，最後竟然有餐車，甚至還提供不同選項，如肉類、魚或者素食餐等等。

秘聞4. 特寫有額外收入

人工方面，因為特寫鏡頭演員有加錢，扣除佣金後約有$10,000至$15,000新台幣（港幣約$2,405至$3,608），拍攝7至8小時。她稱行業環境及待遇比台灣好10倍，但過程不容易，全因3度的冬天要在室外穿著短袖，最後更因拍攝而感冒。

劇中室內場景大多都是綠幕後製，非常考驗演員想像力 (《柏捷頓家族：名門韻事》劇照)

秘聞5. 事前不知自己拍哪套戲

另外Ashley還分享了不少趣聞，如Netflix每套劇都有一個代號，臨時演員不會知道自己參演的劇集，不過有機會從蛛絲馬跡猜得到。Bridgerton有幾千件戲服，而且又不是現代時裝，相對較容易猜中；而且劇中室內場景大多都是綠幕後製，如主角從樓上房間走到大廳，其實樓梯後面只是一幅牆，沒有二樓也沒有房間，Ashley形容演員拍攝時非常考驗想像力。網民都留言為她打氣：「祝福妳圓演員夢」、「淡妝很好看有氣質，難怪會被導演選中一個大特寫」、「得來不易的機會，加油！」。