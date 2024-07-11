大熱「臂環紋身」Stanley、戴巴拿都有紋　網民：日本犯人先會紋

現在的紋身文化不再受限於「炸手」、「炸全身」（即全手臂、全身紋滿圖案），簡約或可愛的紋身也多了不少受眾。但紋身前係咪每個人都會了解清楚紋身背後的意義？不少人外國人因不懂中文，搞出不少「大頭佛」。早前，在Threads上也有一篇貼文，發現臂環紋身竟有負面意思？



《太平紋身店》劇照

Po主發佈帖子，對一眾網民發問，點解大隻仔咁鍾意臂環紋身，指「見到好多大隻仔都有，好好奇」，猜測紋身是否有「特別功能」，例如能透過紋身了解自己健身程度。網民非常熱心，紛紛留下自己見解，留言表示「佢地（哋）係風紀隊」、「聽過消防朋友解釋係驅鬼」。更有網民搞笑回覆道「呢個係『借錢梗要環』，提醒大家『咪俾錢中介』」、「兩條線，應該有左」。

Threads截圖

臂環紋身在日本古時竟是賊？

也有網民認真回覆，發現該紋身在日本古時竟然是犯人專屬。記者翻查資料，根據大英百科全書，在日本江戶時代有一種肉刑便是入墨刑，肉刑指的是殘害罪犯身體外部的懲罰，雖然不同地方有不同紋法，但在江戶（東京前身）及大阪，主要都是在犯人左手手臂上紋兩到三個圈，大部分都是盜竊罪的犯人。根據日本歷史學家河合敦的説法，江戶會在手肘上方紋，而大阪會在手肘下方紋。而網民也發覺不少名人都有這個紋身，如Mirror的Stanley及阿根廷球星戴巴拿都有紋，紋身與古時的入墨刑十分相似！

而入墨刑也有許多「花款」，除了環形之外，在手臂上的菱形、圓圈及交叉符號，分別是代表長門國、薩摩藩及日向藩的犯人（即現在的長門市、鹿兒島市及日向市），所以也能透過形狀辨別犯人來自哪個地區。而且，除了手臂之外，日本古時的入墨刑也會刺在額頭，也會在額頭上刺上「惡」、「犬」等字眼，私下遮蓋亦是犯法！不過，入墨刑其實自古以來都有，不過直至1720年先開始正式入刑。

紋身是中國上古五刑之一

不過，入墨刑並不是日本專屬，中國在西周就已經有黥刑，同樣會在犯人身上紋字，更是上古五刑之一！雖然不會像日本在手臂紋上圓環，但會在罪犯面上刻上奴、婢、盜、賊字樣或是圖案，然後塗上墨水與其他顔料，將字或圖案變成永久的烙印。雖然黥刑會對犯人永久性進行羞辱，但比起其他刑罰，如劓、刖、宮刑等（分別是割鼻子、四肢、下體），黥刑已經是最輕的刑罰！而歷史記載中，漢朝妃子上官婉兒也因為得罪武則天，曾被施以黥刑。

資料來源：Threads帖子，コトバック，President Online，三立新聞網