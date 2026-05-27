上水氣溫逼近37度｜中暑分三級：醫護警告「1類飲品」會加速脫水

【香港天文台九天天氣預報/ 明天的天氣/ 天文台/ HKO】高空反氣旋為廣東沿岸帶來普遍晴朗天氣，香港今日（27日）天氣酷熱，至下午4時，酷熱天氣警告已連續生效逾33小時，天文台下午錄得最高氣溫33.7度，是今年以來的最高紀錄，上水更達36.8度。夏日炎炎若不多加留意，就有很大機會中暑。有日本專家日前講解中暑的症狀以及預防方法，快點學起來吧！



天文台網頁截圖

夏天有不少人都喜歡去旅行或者進行室外活動，但隨著在戶外的時間越長，身體流失的水份就更多。因此每年都會有不少人中暑，甚至不幸死亡。以下這些預防和舒緩中暑的小知識，大家記起來就不怕因為身體不適而破壞出門遊玩的好心情啦！

甚麼叫中暑？有甚麼症狀？

人體可以透過出汗、擴張血管等體溫調節功能來抑制體溫的異常升高。但如果缺乏水份或鹽份，高溫與體溫調節之間的平衡就會被破壞，令人出現頭暈、頭痛等各種症狀；這種情況就稱為中暑。若輕度中暑會出現頭暈、肌肉痛和僵硬或手腳僵直等等，中度中暑則會開始出現頭痛、作嘔或嘔吐、虛脫及集中力降低等等情況。而嚴重就會意識朦朧、痙攣，體溫也可能異常地高，這種情況下就必須送院治療了。

防中暑可提早訓練？

日本的中暑資訊網站「熱中症ゼロへ」分享到，中暑是一種可能危及生命的危險情況，因此提高防暑意識非常重要。天氣變得炎熱之前，在日常中為身體做好準備活動，就能更好保護自己了。

為了更有效地透過出汗來散熱，就要訓練自己的「熱適應」能力。而適應速度因人而異，由幾天到兩週時間不等。即使沒有定期運動的習慣，在日常生活中還有不少機會可以讓身體做好準備。例如多散步、放狗、盡量徒步去購物，浸浴或者去焗桑拿也是很簡單輕鬆的訓練方法。

麥茶含有礦物質，亦具有稀釋血液的作用，有效防中暑。（LAWSON）

防暑裝備+應急物品

在衣物方面，白色、開領和袖口的寬鬆設計、高吸水性和透氣性的材料比較適合，在頸上也可以裝備冷卻頸或毛巾。而飲料方面除了水和運動飲品之外，其實喝麥茶亦十分有效。它含有礦物質，亦具有稀釋血液的作用，有效防中暑。而含有大量咖啡因和酒精的飲料因為具有利尿作用，並不適合補充水分。除此之外，冷卻包、毛巾、迷你風扇、太陽傘、溫度計和鹽丸也是必備小物。另外，專家亦講到除了補水補鹽之外，降低核心體溫和體感溫度也是十分關鍵。而比起喝室溫水，森永製菓亦曾進行調查，發現冰塊從體內帶走的熱量是水室溫水的四倍。有助提升補充水分和營養的吸收效率，更快舒緩中暑症狀。

（熱中症ゼロへ 網站截圖）

中暑急救方法

首先將患者帶到陰涼、通風的地方，身體平躺。將冷卻包墊在他的頸部、腋下、鼠蹊部和膝頭後方，或者用浸了冰水的濕毛巾放在患者的頸部和腹部，並包在手臂、大腿上，幫助患者降溫。若出現中暑症狀但沒有冷卻全身的方法，則可以將手掌放進水裏降溫，或手握冷卻劑和凍樽裝飲料。如何可行亦可以將手臂放進水裏，浸至手踭散溫。