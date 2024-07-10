60年代日本航空頭等艙原來係咁！和服空姐餐點超豪！網民:真頭等

頭等艙雖然服務周到，但價錢同樣昂貴，飛一轉可能就唔見十幾萬，非常肉痛！現在的頭等艙十分豪華，那究竟以前的頭等艙又是怎樣?早前網上瘋傳一張日本航空60年代頭等艙的圖片，令網民相當好奇，今次《開罐》為大家介紹當年的頭等艙，同依家相比並不遜色，甚至更加吸引！



圖片來源：JAPAN AIRLINES

60年前的日本航空，相比現在都絲毫不遜！無論裝修、餐點還是休閒設施，樣樣都十分豪華，實在太令人羡慕！空姐服務周到之餘，部分甚至會身穿和服為乘客服務，極具特色。

和風圖案裝修超豪

頭等艙裏面是經典的日式風格，牆面充滿和風圖案，更在牆上挂和扇作為裝飾。連座位上也充滿日本傳統元素，如座位套的布料是用西陣織，上面更有傳統的老松紋，而當光照上去更會閃閃發亮！和風元素不止在裝修上體現，當時的空姐甚至會穿著和服為你服務！

飛機餐種類豐富可食煙

當時頭等艙的飛機餐極豐富，甚至可能比現在的頭等艙更豪華！當時可以在機上吸煙，所以會為每一桌準備煙灰缸。而且，空姐會推出放滿佳餚的餐車，上面有精美的前菜，有飽滿圓潤水果、龍蝦與大塊烤肉，更有不同種類餐酒及芝士可供選擇，十分震撼！進餐前，空姐先會為乘客準備前菜與餐前酒，之後厨師更會在乘客面前分食料理，在飛機上也可以享受五星級餐飲服務。

特設酒吧與休息室

以為食飯已經夠豪華？不過頭等艙的休閑設施更加豐富！雖然當時沒有個人屏幕，但取而代之的是機艙前方的特大屏幕，但當時的人上機後，通常都是會以閲讀打發時間，所以機艙内會比現在明亮。在頭等艙内竟然設有酒吧，除了有各式酒類可以自由選擇，酒吧前臺更設有小型社交場地，可以自由站起與其他乘客交流！

而且，走上位於機艙中間的旋轉樓梯後，就會到達航空公司為顧客在上層特設的社交場地，裏面有舒適的梳化，空姐更會為你準備飲品與小食！在頭等艙只要少許額外費用，更可以享受空中臥房服務，更提供睡衣和棉被、枕頭等寢具，十分舒適。

經濟艙竟似現代商務艙

以前的經濟艙分成三個等級，由高往低分別是橘，松與紅葉。橘等級的經濟艙座位比現在更寬，每一排都比現在小一個座位，座位前後的位置也比較寬鬆，甚至是商務艙的原型。但也有壞處，如當時能夠放行李的空間較少。由松等級開始，座位大小就非常接近現代的經濟艙了。不過，即便是經濟艙，當時提供的茶杯都是瓷器，機内售賣免稅品也主要是展示内容，同時也會為小朋友準備摺紙，服務貼心周到。

資料來源：Luxury Travel Blog 乗り物ニュース