新加坡鞭刑10大冷知識　破壞公物都打藤！詐騙犯最新擬重罰24鞭

新加坡10月14日擬議對刑法進行修法應對電騙，根據新加坡刑法修正草案，日後但凡涉及詐騙或與詐騙相關罪行者，若被裁罪成，可能面臨嚴重鞭刑處罰6-24下的鞭刑。講起新加坡鞭刑，不少人都聞之色變，到底鞭刑過程係點，又點解咁可怕？



《P風暴》劇照

綜合外媒報道，新加坡內政部擬議修法，詐騙犯、詐騙集團成員和招聘人員或面臨強制性鞭刑6～24鞭，而協助詐騙洗錢，或提供身分證件或手機SIM卡的犯人，則面臨最高12鞭鞭刑。新加坡內政部強調，鞭刑具有威懾作用，可以阻止特定罪犯和其他潛在罪犯再次犯罪，確保罪行與罪犯獲得的懲罰相符。

根據新加坡警方統計，今年上半年，該國因各類詐騙損失金額超過4.5億新加坡元（約27億港元），較去年同期減少12.6%。新加坡內政部表示，打擊詐騙仍然是國家首要任務，案件數量和損失金額仍然令人擔憂。

大家一聽到鞭刑都聞風喪膽，一份新加坡律師公會的報告曾經指出，「犯人在被罰三鞭後，臀部就會皮開肉綻，多數犯人在受到最初的三鞭時會奮力掙扎，然後逐漸變得虛弱無力。」究竟新加坡的鞭刑有幾嚴厲？過程又係點？《開罐》即刻為大家拆解！

新加坡鞭刑｜1. 30多宗罪行可判鞭刑

一直被指是「家長式」管治的新加坡共有30幾項罪名，都會被判鞭刑。當中包括奸淫掠奪、非法走私販毒，甚至連非法貸款收數通通走唔甩，另外，非禮、吸毒、逾期居留及破壞公物都要被「藤條炆豬肉」！不過，亂丟垃圾、走私香口膠、公共場所吸煙及用後不冲厠等的行為雖然擾民，但只會被罰款，並不會被判鞭刑！而且，若犯人在囚期間繼續犯罪，可以不經法院判決再次實行鞭刑。

新加坡鞭刑｜2. 3類犯人可豁免被鞭

被判鞭刑的對象只限男人，無女人份（太好了），10歲以上的青少年犯罪也會被鞭，最多被判10鞭，不過可享有「分期受刑」特權，每次最多只會打三次。若犯人50歲以上，又或者有高血壓、心臟病等嚴重疾病，又或者是變性人，也可以逃過一劫，不會被鞭，但就會加監，刑期最多會延長一年。

資料圖片

新加坡鞭刑｜3. 鞭刑過程極羞恥

被判鞭判的犯人同時會被判囚。被打至屁股開花前，醫療人員會先檢查身體狀況，確保可以接受鞭刑。之後，犯人就要「剝光豬」，裸身被绑在鞭刑室内的“A”字型刑架上，更會被固定成屁股翹起的姿勢。為保障犯人生命安全，房間内需要有醫療人員及監獄長官陪同進行，但鞭刑也有人道的一面，會在腰上綁上軟墊，保護腎臟及脊椎，鞭刑志在鞭打屁股，並不會打其他地方！

新加坡鞭刑｜4. 不會通知幾時鞭！

屁股皮開肉綻，已經夠恐怖！但鞭刑來臨之前，亦同樣恐怖。犯人並不知道鞭刑何時才會來臨，只知道會在定罪後三個月内進行，每日都要擔驚受怕，心理壓力極大。雖然不會公開處刑，但特設「鞭刑室」，而且犯人是排住隊鞭！處刑時是由鞭數多到少排序，變相其他犯人要邊聽慘叫聲邊等待鞭刑，相當折磨！

新加坡鞭刑｜5. 刑具非常「講究」

鞭刑的鞭是藤條，必須是1.5米長，直徑不可超過1.27厘米，但會比尾指更粗！在行刑前，更會預先消毒，也會在水中浸泡一晚，確保有柔韌性而不會起刺。而犯人每一次最多只能接受24下鞭刑。

新加坡鞭刑｜6. 行刑官要求嚴格

根據新加坡1974年的報道，監獄署總監指，行刑官需要站在離犯人約1.5米遠的位置，「太近的話會減少鞭刑的效果，太遠的話會減少鞭刑的傷害範圍」，需要講究「鞭鞭到肉」。而行刑官都是經過精心挑選，大部分都有武術造詣，必須要用盡全力打，鞭鞭有力。若是鞭數太多，也會換人行刑，確保每一鞭都有「質量保證」，以及每一鞭落屁股的位置也要不重覆，更要分佈在屁股上的不同位置，技術超高。

corpun網站

新加坡鞭刑｜7. 屁股血開肉爛

被鞭打後，屁股上的皮膚會先裂成一條條裂紋，屁股變得鮮血淋漓，更會脹成兩倍大。更有犯人指，被打完看見藤條上黏有自己的皮膚。他們描述鞭刑經歷時表示，「痛得以為自己要死」、「像被燒紅的鐡燙傷」。鞭刑過程中，有人會昏迷及大小便失禁。即便昏迷，也不代表安然無恙，在旁的醫護人員會將人弄醒，直至危及生命才會停下。即使只有屁股會被鞭打，但下半身多處也會出現瘀血，傷口往往都需要一星期到一個月的時間才能痊愈，而且要小心活動，避免傷口裂開。

新加坡鞭刑｜8. 香港人曾被鞭過

1993年也曾有香港青年在新加坡因為破壞公物，被判需接受6下鞭刑及6個月監禁。但其實香港也曾有笞刑(鞭刑另一叫法)，1877年前更是公開進行！至1950年香港才開始不打背部，改打屁股，所以早年也有犯人因為笞刑而逝世。而在80年代，胡楓更有執導及監製電影《打藤》，紀錄下鞭刑的真相！直至1990年香港才廢除笞刑。

香港笞刑在1990年已經廢除，現時只有在電影中才看得到。（《打藤》電影截圖）

新加坡鞭刑｜9. 曾引起外交風波

在1993年，有美國青年因為在新加坡偷取路標，被判6下鞭刑及4個月監禁，當時事件被各國媒體爭相報導，青年上訴但失敗。不過就引起了美國社會的關注，美駐新加坡大使館指，「鞭刑將對他造成長期生理與心理的創傷」，希望新加坡手下留情。當時連時任美國總統克林頓都出面求情，希望可以減少刑罰。在各界求情下得以減輕，最後由6鞭變成4下鞭刑。

新加坡鞭刑｜10. 永遠留下烙印

在2004年，新加坡第一任總理李光耀，在接受中央電視台採訪時解釋，新加坡為何堅持執行鞭刑，他指出「如果你使用鞭刑，他（犯人）會在犯罪前好好地考慮，因為他知道他會被打屁股，痛得他至少一周不能舒服地坐下。」而在屁股愈合後，鞭刑的傷害仍會繼續，會為犯人留下一生一世的「犯罪烙印」，在屁股上留下永久性的鞭刑疤痕，持續提醒犯人鞭刑的可怕。

資料來源：新加坡教育文化促進會 、聯合早報 World Corporal Punishment Research