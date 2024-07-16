化工油食用油混運｜網民小紅書籲來港買油！水貨客：香港油很便宜

有內地媒體早前報道，油罐車在運送工業液體後，在未清洗油罐的情況下再運送食用油，令不少內地市民為健康堪憂，近日便在社交平台出現各種貼文呼籲要到香港買油，更有內地網民直稱「香港買油真的很便宜，比深圳便宜」。



小紅書截圖

內地近日爆出化工油食油混運風波，繼早前有內媒揭發有油罐車既運送煤製油也運送食用類油品，日前再有內媒爆出食用油水運也存在混運現象，只需千元人民幣便可偽造一份洗艙證明，有內地網民表示擔心。

近日在內地社交平台小紅書出現了許多內地網民到香港買油的貼文，有網友號召到香港搶油，有網民直接乘坐高鐵到西九龍站後直奔超市買油，因海關現時並沒有限購油的數量，只要總價值不超過¥12000就可以過關，也不要「帶出超過自用的量」，該網民更直呼香港食用油的油價很便宜，「真的好便宜，比深圳便宜，深圳消費太貴了」，表示香港超市的油量很充足，自己買來的四瓶油也可以用兩至三個月，更大讚香港超市麻雀雖小，但五臟俱全，也有內地網民稱自己是水貨客閃現，在香港花了$141 買六桶油，表示香港的食物安全比內地較好，「價錢是貴了些，但食安要緊」。

亦有網民考慮老婆還在孕期，而香港的食物安全數一數二，加上食環署會在定期檢驗及監管食物安全結果，他便直接到香港惠康人肉買油回內地，「看瓶子產地是香港本地的，香港食品安全底線還是有吧」，疑似一次過回香港購買將近10支香港品牌的食用油，有香港網民提醒要看清楚包裝上的字眼，「下次買之前要看清楚是packed in Hong Kong還是Product of Hong Kong」。

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對於內地市民到香港搶油，有部份網民表示不滿，「內地的油很失禮嗎」、「山姆沒有食用油買嗎」，但亦有部份香港網民對內地人來港買油表示歡迎，「哈哈哈哈之前還看到從內地搬油回港的」、「其實我在香港也沒見過輸油車，也許地方小直接生產直接包裝，但不用一次買太多，食油是有保質期，放太久會有油膉味，三瓶如果不是油炸我可以吃好幾個月，用到差不多才去買吧」、「買小包裝是對的，之前看營養師有科普，說由最好在開封後三個月內吃完，否則氧化指標已經不合格」、「食品安全查得好嚴，仲要定期檢查，人命關天，凡係香港製造嘅都會貴，因為生產廠房要過國際標準」。