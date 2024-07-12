內地遊客食店避雨　店主出大絶趕走！小紅書怒轟：沒事再別來日本

日本人的待客方式，以往曾被世界各地大讚，但最近因為遊客過多，服務風評急跌！早前小紅書上也有帖文被瘋狂轉載，大駡日本店主不近人情，不讓在店内避雨，令一行人被迫淋雨40分鐘，最後店家還這樣做，令PＯ主大怒。



事主：在中國絕對不會這樣的！

早前有網民在小紅書「沒事再別來日本了！」為題發放一篇帖文，事源事主一家四口到福岡自由行旅遊，吃完晚飯時，意外發現外面突然「落狗屎」。向烤肉自助店店主表示，希望可以暫時在店内避雨，「call到車」就會離開。

事主表示吃完飯大概10點左右，但店主表示10點半就要閂門，拒絕事主請求，而店主更報警驅趕事主一行人，其中更有一位兩歲大的小女孩。事主表示店外沒有擋雨的地方，一行人在雨中站了40分鐘，更淋成「落湯雞」。大呻「在中國絕對不會這樣的」，指責日本沒有人情味。

有網民透過照片猜測「看照片職員也沒有用傘，即店外也不是全露天」、「店家下面一樓應該是可以躲雨？」。另外也有網民注意帖子細節，發現事主等車等了40分鐘，表示「這40分鐘，可能已經足夠他們收銀結算、做完清潔等工作下班了」、「人家店員等你走都沒有末班車可以搭了」。但也有網民同情事主遭遇，留言道「報警好像有點… 覺得是不是日文不太好溝通不良？」、「被報警真的很受傷。希望店長不是怕麻煩懶得跟外國人溝通就直接報警。」