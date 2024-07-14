港漂男力數5大證據驚呼港人內地化　稱比內地人更識玩：做特種兵

中港文化差異大，但隨着通關以來港人瘋狂北上消費，加上港人也熱衷於使用內地社交平台抖音和小紅書，最近就有港漂男認為「香港人變了」，並力數五大跡象港人「內地化」，引起不少網民討論。



小紅書截圖

近日就有位港漂男以「壞了，現在香港人變了」為題在小紅書發文，表示因為現在港人瘋狂北上的緣故，「他們知道了很多關於內地的信息」，並指以前能夠一眼分辨香港人，「走路快、現金支付、運動鞋、雙肩包、滴露免洗手液、說話夾帶英文」，但現在逐漸「內地化」，除了懂得電子支付外，也很能吃辣，喝咖啡也會使用¥9.9的咖啡券，也懂得內地網上用語，「現在的香港人也知道『牛馬』是什麼意思」，甚至香港人會比起內地人更加清楚深圳，「那家菜館好吃，那家按摩店舒服，那家店舖更『平靚正』」，形容香港人在吃喝玩樂方面，形成了一大群「特種兵」。

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港漂男亦替香港人澄清，表示並沒有想像中「擺臉色」、「死板」、「一成不變」，認為香港人大部份都很有禮貌，甚至可愛，「例如笨拙的一口港普，小新叔復讀機港普介紹，也會在商場裏偷偷摸摸觀察別人用手機點單等等」，雖然在網上有不少人認為香港的服務業服務態度差，但港漂男認為質素不高的人到處都有，不要將其一概而論。

貼文一出後也引來兩地網民留言討論，有內地網民認為雖然港人內地化，但仍然能夠一眼分清香港人，「仍然能夠一眼分到內地定香港，氣質不一樣，穿衣不一樣」、「眼睛長在頭頂，動不動白眼的，是和我們不一樣」、「穿得像20年前，長得像東南亞人，到哪裏都拖家帶口的就是香港人」。

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也有香港人認為香港其實一直也有電子支付「香港一直都有電子支付的，你的所說電子支付是不是只限於支付寶和微信這兩個才是電子支付吧」、「幾十年前已經遍地visa/mastercard/八達通，那時候支付寶、微信都沒研發出來」 、「而家香港好多餐廳都用手機落單啦」。也有香港人解釋所謂「擺臉色」的原因，「如果有陌生人突然對你熱情如火，笑面相迎，問你這樣那樣的，其實你們害怕嗎？」、「一般遇到很熱情的人我都害怕，要麼是騙子要麼是買保險的」。