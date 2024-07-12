千萬網紅自爆遭渣男虐打4年　被拍不雅片勒索2千萬慘叫:請放過我

韓國知名吃播YouTuber「쯔양」（Tzuyang）擁有過千萬訂閱，經常上載大胃王影片的她昨日（11日）突然無預警開直播，自爆被前男友長期毆打、勒索及威脅，事件令網民大感震驚，亦演變至其他YouTuber指控Tzuyang曾在風月場所工作，更因此而勒索她，令她不得不說明一切。



Tzuyang公開前男友多宗虐待事件經過 (YouTube@Tzuyang쯔양 截圖)

渣男事跡【1】偷拍、【2】要求女友做陪酒小姐

Tzuyang在開始當YouTuber前已認識前男友，但男方拍拖不久便露出渣男原形，先是在她不知情之下偷拍不雅影片，又要求她去自己工作的風月場所做陪酒賺錢，當然賺到的錢被男友全部沒收。

Tzuyang利用自己吃不胖的體質，開始當吃播YouTuber賺錢 (YouTube@Tzuyang쯔양 截圖)

渣男事跡【3】一日打女友兩次、【4】因男方食軟飯而拍YouTube

因Tzuyang不願意再到風月場所上班，男友便用暴力威脅，她表示：「當時一日被打兩次，他還說『不去工作要怎麼賺錢給我』」，於是Tzuyang利用自己吃不胖的體質，開始當吃播YouTuber賺錢。

Tzuyang拍片、廣告及上電視的收入，其實一毫子都沒拿到 (YouTube@Tzuyang쯔양 截圖)

渣男事跡【5】吞併所有收入、【6】勒索

男友為了賺盡Tzuyang拍吃播的錢，特意開了間公司與她簽下不平等合約，要求收入七三對分。但其實合約形同虛設，Tzuyang指他「連收入七三對分都沒有遵守，YouTube收入、廣告收入、上電視的收入，我一毫子都沒收到。」4年間她至少被勒索40億韓圜（港幣約$2265.6萬），抵受不住壓力的Tzuyang曾經求男友離開，但男方甚至再找來朋友一同勒索。

此外，Tzuyang亦曾因在影片加入未標明的廣告而被男友大罵、威脅幫助Tzuyang的職員要殺死他們的家屬等等。

男友以死逃避法律責任

Tzuyang以性暴力、施暴、勒索等罪名控告男友，但對方在調查過程中自殺身亡，令案件失去公訴權被迫結案，被勒索的40億韓圜（港幣約$2265.6萬）也拿不回。她的辯護律師亦出現在直播中公開多項證據，包括早前提交的法院文件、威脅訊息、Tzuyang被打至全身瘀青的照片，以及毆打過程的錄音。錄音中Tzuyang不停慘叫，哭著求男友「請你放過我」，令人大感震驚。

網民隨後亦翻出Tzuyang過往的片段，發現她不論是自己拍吃播、還是上電視時，手臂都曾出現瘀青或白色紗布遮擋傷勢，都表示難以想像她是如何一直隱藏事件不暴露於人前：「Tzuyang一直看起來很開朗，沒想到背地裡那麼辛苦」、「前男友以為自己在打遊戲嗎？發現要完蛋了就像刪號一樣死掉」、「比電影更可怕的現實」。