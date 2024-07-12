補習KOL連夜下架1.7萬條教學影片！拍片解釋原因　網民：感謝恩師

每年DSE的應屆考生都會想盡辦法在網上尋找歷屆試題，甚至觀看教學影片，來學習題解方向以及作答技巧，而近日有位補習界KOL卻因被考評局YouTube Channel投訴，連夜下架將近2萬條影片，引起網民熱烈討論。



YouTube截圖

近日補習界KOL Herman Yeung發短片「那夜凌晨，我下架了17,000條YouTube影片」 ，向新舊同學仔解釋為何多條化學、生物、物理、經濟、數學、M2等學科的影片下架。他表示自己在今年五月收到YouTube的電郵，內容表示香港考試及評核局的YouTube Channel投訴有某部份影片使用其版權內容，當時YouTube已將該10條影片即時下架，「同埋提返我哋，如果再有投訴嘅話，咁我哋嘅YouTube Channel就會面臨一啲更加嚴重嘅問題」，因此Herman決定「有殺錯，冇放過」，將一些疑似涉及版權問題的17,000條影片全部下架，Herman Yeung表示雖然本來並不打算公開交代，一來並不覺得是大事，二來亦有了應對的方案，但坊間有太多人胡亂揣測，亦有不少同學詢問，便選擇拍片解釋。

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Herman Yeung在早前剛剛突破YouTube一億次觀看次數，擔心下架多條影片會令總觀看次數暴跌，「片數就萬七條，但原來淨係跌咗3000幾萬views，即係其實好多同學都係睇筆記教學，同埋我哋自己出嘅題目嘅教學影片」，Herman Yeung亦表示當年新增歷屆試題題解影片，是為方便同學，「如果唔識，咁就一上網就可以search到，免費可以睇到，唔使煩」，而該17,000條影片亦花了自己許多時間和心血，「我諗都有成五六年嘅工作量喺入邊」，對於早前下架亦感到可惜，但未來會用一個新的方式重拍下架影片。

Herman早年也有分析過擲彩虹中獎機率.(網上截圖)

而相關影片一出後，有不少新舊考生湧入留言區感謝恩師，「連Herman Yeung 無私奉獻都要檢舉，實在令人憤慨」、「我敢講，令人易明，易入腦嘅教數法，Herman sir認第二，冇人敢認第一」、「感謝楊sir，當年疫情時，你的數學科救了我的女兒，讓他拾回自信，亦得到理想成績上大學」、「多謝你啲片，當年中學Physic U左，10年後靠睇你啲片，用半年時間考返3」、「2025dser係一個悲劇」。

herman yeung FB 圖片

亦有部份網民質疑考評局不應檢舉Herman Yeung，間接強迫學生購買實體版試題，「考評局究竟明唔明白教育嘅意義究竟喺邊，知唔知自己做緊咩，咁搞法你就繼續加大貧富學生成績差距」、「而家仲去搞無償幫全港學生嘅好心人，根本就係摧毁一班冇錢補習，但係有潛質學生嘅未來」。但同時都有極少網民接受考評局做法「其實，拍past paper題解可唔可以直接唔show題目出嚟，淨係寫同埋講個Solution」。