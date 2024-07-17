港女coser嘆偶像是厭惡性行業「比噁心人包圍」冼迪琦神回被激讚

偶像除了在台上表演、平時要練習唱歌跳舞之外，也會在線上線下與粉絲交流，而近日就有個自稱是新手coser 的網民發文表示，認為偶像是厭惡性行業，意外引來現役偶像冼迪琦回覆，亦被網民激讚高情商。



近日有位自稱是新手coser 的網民在社交平台threads 發文表示，認為偶像是厭惡性行業，「日日都要俾啲咁嘔心嘅人包圍，辛苦你哋了」，並在留言中回覆網民補充表示「其實我唔係要求靚仔先比追星，但起碼你唔好臭、唔好油頭粉面，半年冇剪頭髮咁」，亦配上多張男性粉絲在追星期間的照片為配圖，粉絲們會手持各類專業相機為偶像影相拍照，亦會準備印有偶像名字的字牌或寫真來配合新聞媒體拍照，甚至會為偶像訂製粉絲團服，而配圖中的被支持的偶像包括冼迪琦、Collar、Lolly Talk等。

帖文引來許多網民迴響，更引來現役偶像本尊冼迪琦回覆，「Hello，我係你第一張圖片上一位你口中嘅偶像，我想話你知，我唔覺得支持我嘅人噁心，亦都唔覺得偶像係厭惡性職業。當有人願意欣賞你、支持你嘅時候，你就會明白呢份動力係有幾大」，而冼迪琦的回覆亦被網民激讚她高情商，「小迪的回應禮貌大方又充滿力量，到底是經歷了什麼事才會年紀輕輕但又思想成熟呢」、「小迪是神仙」、「覺得粉絲只要衣著整齊乾淨不失禮偶像就夠，夏天多汗咪止汗劑，盡人事，又不是每個人都天生靚仔，又潮流穿搭，唔明有咩好嫌棄」、「小迪又靚又好身材又高EQ，gfable」、「人美心善」。該新手coser亦繼續她回覆表示「辛苦你了respect」，亦因本尊回覆，該帖文亦被轉載至連登討論區。

Threads截圖

對於有人認為偶像是厭惡性行業，大部份網民都認為人人都有權利追星，「只會在鍵盤打字的你也真夠可憐的，在你放上的圖片中的所有人也只是為了應援自己偶像並不是你所說嘔心之人！你把這篇文章放上來的時候你才是哪個嘔心的人」、「偶像要知道自己市場價值，你主攻哪種客路就要接受，主打AV路線就預咗成班咸濕佬」、「有咩問題，係咪要全部靚仔靚女先可以追星」、「追個星都要俾人po大頭上嚟恥笑，喺香港做人真係好辛苦」、「噁心？完全不覺得，我只係見到一班願意岀心岀力岀錢支持偶像嘅普通男仔，佢地開心就好！希望你可以尊重返佢地」、「冇呢班人邊有偶像」。

同時亦有少部份網民支持該新手coser的評論，「唔怪得動漫啲idol同fans握完手之後要狂洗手」、「咪又係工一份，唔駛做咩」、「其實每一個職業都有厭惡嘅一面，錢唔係舒舒服服就可以跌翻嚟的」、「所以你見我咁努力宣傳許軼，希望可以贖罪，然後下世生得靚仔啲」。