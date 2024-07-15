特朗普遇刺｜商家抽水製遇刺T恤Carousell有售　網民:比子彈還快

美國前總統特朗普在13日，在賓州出席造勢活動上遇刺，引起全球關注，而美聯社記者拍攝的特朗普遇刺的經典照片更在全球瘋傳。有商家立即腦筋急轉彎，即印製Donald Trump 遇刺上在網上發售，連蝦皮、淘寶都有售！



特朗普在7月13日遇刺（Reuters）

特朗普遇刺時，被美聯社記者（Evan Vucci）拍下號稱「美國歷史性的一刻」。畫面中，特朗普被擊中右耳後，面上雖有血跡，但仍高舉拳頭，振臂高呼，「黃金構圖」被網民封神。事件被各國報道時，有商家已立馬開售印上該照片的T恤。

有網民發現，事件被報道後的三小時内，就能在淘寶上買到特朗普遇刺T恤，速度驚人。也有網民指在美國商場找到該T恤，更有一張美國人穿著該T恤的照片在網絡瘋傳。不過，記者追查發現，淘寶上的特朗普遇刺T恤已被下架，搜尋「特朗普遇刺」 、「特朗普被槍擊」等字眼後更無法出現商品頁面。

港台兩地常用的網購平台如旋轉拍賣及蝦皮購物都見此T恤購買。而在香港旋轉拍賣上，有商家更以300港元售賣T恤。而在美國網購平台Amazon、OneChamptee上，則出現更多花款，除了出現更多版型，更有私下設計圖案、附上標語的版本等，遇刺T恤成為平台的熱門商品，十分搶手。

而網民也對遇刺T恤爆發熱烈討論，也被轉載到不同社交媒體。不少網民都對商家速度感到驚訝，感嘆道「這速度也太誇張」、「 點印得咁快...」、「...比子彈還快」。也對商家發表評論，指賣T恤是食「川血饅頭」、也有人表示「咁有生意頭腦」。更有網民表示「見到蝦皮有直接下單」，更附上購買記錄截圖。