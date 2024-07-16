書展2024｜3大女神出寫真搶先睇　偽港產AV女優、造星女全裸上陣

2024年香港書展週三（17日）起一連七日在灣仔會展舉行。每年書展都會有女神推出性感寫真，今年也不例外，大家即刻搶先睇3大女神的火辣性感照！



1.《全民造星３》袁晴晴寫真全裸上陣

IG@coco_princessc

曾經參加過《全民造星3》，充滿話題性的33歲女星袁晴晴（CoCo）今年推出首本寫真散文集《愛•晴 Love Princess C》，賣點除了在韓國靚人靚景拍攝，更強調是全裸上陣！CoCo向來多是非，之前曾被指涉及刑事案件、粉絲公開求婚等。袁晴晴早前特地前往韓國進行拍攝，仲講明全裸上陣，並透寫真集包括主題、取景、造型、內文等都由她一手包辦。

袁晴晴一直都多是非，她2020年參加《全民造星III》時，花姐曾狠批一直以來只靠新聞出位，對表演沒有熱誠，又勒令她立即卸妝，要以真面目示人，更被歸為「勸退五人組」。CoCo曾表示，即使有負面新聞都開心，因為可被人記得，不怕是非纏身。

2 . 24歲前兒童節目主持邱晴（Mandy）

曾在2017年參選港姐的Mandy邱晴雖然落選，但卻被網民封為「嫩版李珊珊」「落選港姐冠軍」 ，她也做過TVB兒童節目主持，先後主持了《Think Big天地》和《美女廚房》等節目。

2021年離巢後轉做KOL。她今次是首次推出寫真集《晴の初》，當中有15個性感造型。這次她到惠州度假村拍攝寫真，大玩男友視角的溫泉旅行初體驗，且全都是最親密的「男友視覺」，充滿幻想。

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邱晴曾透露為了今次拍攝，事前進行了兩周地獄式減肥，不但節食，每日要飲3杯齋啡去水腫＋只能食3隻烚蛋又更狂做瑜伽，結果由原本140磅激搣20磅至120磅.

3.偽港產AV女優 27歲麥紫莉

FB圖片

2017年被踢爆沒有到日本拍AV、現年 27歲的麥紫莉（Chili）近年少在公開場合出現，沒想到7年後卻推出寫真集《Chili Flavor》。為拍寫真Chili更激減30磅，以激爆身材復出，封面都非常大膽。

麥紫莉在2017年曾高調宣布會到日本拍AV後隨即爆紅，直到當年9月，Chili先承認拍AV一事是講大話，聲稱拍AV都只係公司的宣傳策略，及後她已經與該公司解約。事情發生後麥紫莉形象插水，雖然之後參加《G-1格鬥會2》，嘗試靠MMA打女殺出一條血路，但聲勢及人氣已大不如前，及後曾參與ViuTV劇集《黑市》、優酷電視劇《黑金風暴》、電影《無間行者之生死潛行》等，之前仍繼續在郭偉亮（Eric Kwok）和劉浩龍的YouTube頻道「Round Table Poker」擔任性感荷官。

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