居日港人大爆日本職場欺凌！亂扣薪+3大壓榨苦況　網民：你好勇敢

到異地生活難免遇到困難，萬一在語言不通的情況下再遇欺凌，則令生活雪上加霜。居日港人YouTuber Elaine，早前發佈影片分享，留學時遇上的職場欺凌，這是她「被欺凌得最厲害的經歷」。



Elaine しゅう 在日本工作的香港人 YouTube頻道

Elaine是一名居日港人YouTuber，經常分享自己在日本的生活點滴。她在2017年到日本留學，邊兼職邊學日文，在最後一份兼職被聘請成正式員工，獲得工作簽證後決定留日。而她也在2023年與日本人結婚，現在已經留日8年！她早前在影片分享，日本留學時不幸遇上職場欺凌的經驗。

面試時被接納 覺得中狗屎運

Elaine しゅう 在日本工作的香港人 YouTube頻道

Elaine剛到日本留學一個月時，到日本L字開頭的便利店面試。店鋪由一對兄弟打理，由是店主的哥哥負責Elaine的面試。Elaine表示「不是要他老奉接納我」，在面試前已經向店主説明自身狀況，說自己不太懂日文，需要更多時間去適應工作。但店長當時就大方表示，自己曾在外國留學，也經常出國旅行，指自己「非常接納外國人」。不過店長指，日文不太好的新人人工較低，一小時只有850日元，也是當年千葉縣最低時薪。不過，Elaine當時要留錢交學費，表示「有收入就好好」，更覺得自己「中狗屎運」，慶幸情況能被理解。

實際工作時店長大變樣

Elaine表示「真正的惡夢是在工作後開始的」。讓她特別痛苦的是替她面試的店主，她指店主「表現完全和面試時的友善形象相反」，「每次上班都遭到店長的精神虐待、呼呼喝喝與無理責駡」，常常會為工作哭泣，更指是 「被欺凌得最厲害的經歷」。

綜合Elaine所講，她列出３個經歷說明她當日被欺凌的情況。首先，她指當時早上要上課，排班是由4-5點到夜晚10點。此外，不過，店主經常聲稱覺得Elaine收銀不好、日文不好，强制要求她加班，加班經常會到凌晨1-2點 ，「日本很少讓女生在10點後下班。」她說除了會騷擾室友、違反留學生的兼職規定，更令她「第2天上課沒精神聽課」，非常影響讀書。但加班問題即使向店長反映，店長也只會對她說「你日文那麽差我也願意請你」、「你已經是成年人，唸書不是最重要，工作才是」。

第三，店主也沒有按照勞動基準法提供休息時間，Elaine工作時完全沒有休息時間，甚至連去厠所也被店長抱怨。洗碗時也不願提供手套，導致Elaine當時手部敏感、變紅及甩皮。第四，她更被要求去店長弟弟的新店培訓，那段時間的人工更被店長拖欠。

得到身邊日本人幫助

Elaine人工被拖欠時，曾與日本朋友討論，朋友堅定表示「在日本培訓也是工作的一部分，一定有工資的！」朋友更幫忙查勞動基準法，也用簡單日文向她解釋，更幫她與店長溝通。不過店長開頭仍死撐沒有工資，直到後來Elaine向日本語教室的班主任傾訴後，有學校的事務老師幫忙解決，店長才通知Elaine拿取工資尾款。但店長當時仍向她抱怨「明明你已經是成年人，為什麽要把事情搞大到學校」，更拿出Elaine工作錯誤清單，要求她賠償2400日元。現在兩兄弟的其中一間便利已經倒閉，剩下的在店鋪Google也評價較低，評論也能找到有人跟她有相同待遇。

Elaine：大多數人仍是友善

在被職場欺凌後，Elaine直言「沒想過日本生活那麽艱難」，不過也指因這件事「學會捍衛自己的權力」以及「決心學好日文」，更用8個月就從N5考到N2。後來Elaine也沒有遇到其她欺凌，能和其他人和平共處。而她也表示欺凌與外國人身份無關，是因為欺凌者想去欺凌。她相信「日本大多數人是友善的」，香港也同樣有不理解外國人的人。建議有意留日生活的觀眾可以尊重、理解當地文化及融入社會。萬一被欺凌，也應勇敢向身邊人求助。她也重申影片是分享個人經驗，不是為了引起罵戰。

網民留言大讚

不少網民欣賞Elaine有勇氣，大讚「被欺凌都要堅持留日真係要好大嘅勇氣同決心！」、「可以勇敢面對返呢件事已經好叻，宜家仲整合返出嚟咁心平氣和同大家分享！」，也有網民分享自己在日本拉麵店工作時被歧視的經歷，直指「全部日本人都唔友善，睇唔起我地留學生」。另外也有網民覺得影片呈現更全面的日本，留言表示「沒有完美的國家」、「日本係有好多嘅優點，但係唔代表佢冇負面嘅面，唔需要過分去美化一個地方」、「您的分享可以讓一般人對日本人的印象更加全面，支持！」