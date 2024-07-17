內地男網紅列3種新型行騙手法　 地鐵口亂掃二維碼即中招：被騙過

港人北上注意！騙徒手法層出不窮，除了電商詐騙之外，無意間掃陌生人的二維碼隨時令你傾家蕩產。近月就有位網紅拍片提醒大家小心陌生人「埋身」，以抽獎或換取不同禮品作招徠，來騙取途人掃二維碼，他呼籲切勿上當，後果隨時不堪設想。



小紅書截圖

近月有位網紅「盧俊宇哥哥」在內地社交平台小紅書以「掃碼拿禮物，小心陷阱！」為題拍片，警惕大家提防騙子，他指在地鐵站口或者公園擺地攤不時出現三種騙案，第一種騙案是透過免費贈送日常用品，來騙取途人幫忙做任務，「一開始就係比雞蛋，米、鹽、油，呢啲日常用品嚟吸引你，等你心甘情願，郁手指同佢完成任務」，而在做這些任務的期間，需要填寫個人資料，「但好多時候你啲訊息就係咁樣洩漏」，亦有機會被非法分子「黑」入手機，銀行帳戶的錢便會無故被轉走。

第二種騙案則是掃碼抽獎的騙案，「第二種就係經常喺地鐵口行嚟行去，一見到你就衝過嚟，叫你幫手掃碼抽獎」，在參加抽獎後亦會幸運獲得頭獎，騙徒便會繼續引導你去附近的營業廳填寫個人資料，就可以領取獎品，「盧俊宇哥哥」表示自己有朋友就中過招，「攞獎品係有條件，騙子就首先要求我朋友喺門店註冊會員，然後喺會員卡入邊充值¥9000，要八年內用完」，就在騙子的引導下背上了¥9000的貸款才成功取到電動車，「嗰個咁嘅車去到盡¥1000」，後來店舖也倒閉，自己亦投訴無門。

而最後一種騙案亦容易在人多的時候出現，「盧俊宇哥哥」表示亦有親戚中過招，當時他親戚遇到一個疑似大學生詢問「可唔可以用現金換你嘅支付寶」，而在掃碼後便會中招，「因為佢俾你掃嗰個根本唔係真正嘅支付寶二維碼，而係騙子入侵你手機病毒嘅二維碼，但係介面係同支付寶做到一模一樣」，一但掃描二維碼，手機所綁定銀行卡裏的錢亦會全部被轉走，甚至連手機提示都沒有，「盧俊宇哥哥」表示數碼支付雖然令我們生活更為方便，但亦都令騙子行騙手法越來越方便。

不少內地網民都在小紅書分享自己曾經被這三個行騙手法而受騙，亦有人留言表示自己曾受騙，「很多，我朋友就被叫過去搞個好評，然後花唄就被刷了幾千，只能自己還」、「哈哈哈被騙過，然後我沒花唄白條信用卡，他急了，臉色驟變，說『你都不購物的嗎，你高中畢業了嗎，你有18歲嗎？』、『不好意思，你的條件不夠，領不了獎品』」、「我被騙了¥3000多」、「剛剛就遇到了，先是投票，最開始好心投了，然後看了我的支付寶積分，說抽倒平板很震驚，還說我領了平板請他喝奶茶，但是說讓我去實體店的時候，我就知道沒有免費的午餐，直接騎車走了」。