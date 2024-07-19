日本高中生吃極辣薯片入院　專家指食辣飲水無用、吃這東西最解辣

不少港人都喜歡吃辣，亦會嘗試不同的辣味食品，挑戰自己辣度的極限。最近日本有高中生就因為試食極辣薯片導致不適而集體送院，引起廣泛關注。食太辣嚴重會導致黏膜或胃部出血，甚至失去意識。有專家就講到飲水解辣其實有反效果，那麼到底該吃甚麼解辣最有效呢？



日本朝日新聞日前報導指，7月16日東京都大田區的都立六鄉工科高中，15名男女高中生在吃了極辣的薯片後身體不適胃痛、作嘔。其中14人需緊急送院，所有人都有意識，並沒有生命危險。據指學生們試食的是由食品公司磯山商事推出的「18禁」薯片，包裝上標示因為太辣18歲以下不宜食用，如果患有高血壓、身體不適或腸胃不好的人亦不應進食。

（磯山商事 官網圖片）

有專家就指出吃極辣的食物會刺激到黏膜，有機會引起發炎，黏膜、食道、胃及腸道出血。身體被辣味嚇到，也會導致您的血壓升高和脈搏加快。這時就會產生迷走神經反射，嘗試恢復正常。但如果心率或血壓降低得過多，流向大腦的血液就會減少，導致頭暈或失去知覺。嚴重會出現心律不整導致心肌梗塞，甚至死亡。實際上去年9月，美國亦曾有少年挑戰號稱「全球最辣」的墨西哥粟米脆片後出現胃痛，後來陷入昏迷，送醫搶救不治。

（YouTube截圖）

日本千萬訂閱YouTuber Hikakin數年前亦曾經試食「18禁」薯片，食後感覺到胃部很熱，形容是他人生中吃過最辣的東西之一。又警告要小心不要讓粉末入眼，亦絕對不能用於懲罰遊戲或惡作劇，否則後果嚴重。

據日本農林水產省所指，被稱為辣椒素的天然有機化合物，由碳、氫、氧和氮組成，是賦予辣椒辣味的成分。它會刺激舌頭的感覺神經，給人辛辣的感覺，幾乎不溶於水，但易溶於油、酒精和醋。日本Frito-Lay就講到不少人吃辣後都會喝水嘗試緩和，但辣椒素很難溶於水，無法沖走辣味、還有機會將辣味進一步散播，造成反效果。

（Sorin Gheorghita/ Unsplash）

農林水產省就表示，乳製品可以有效緩解辣椒素的辣味，當中含有的成分會帶走舌頭接觸到的辣椒素。因此吃辛辣食物時，建議搭配乳酪、牛奶等乳製品。日本Frito-Lay亦分享到冷凍牛油是解辣恩物，牛油中的乳成分與冷凍後的冷卻效果相乘，可以減輕辣味。

「18禁」薯片在香港一些網上及實體零食店都可以找到，但大家不應抱著好玩的心態試吃。若挑戰亦要充分了解自己的身體狀態及準備好解辣物品，食後若有不適應盡快求醫。

（《完美搭擋》劇照）

韓國即食麵不少以辣見稱，不過近日就有歐洲國家嫌「辣過龍」而要一款韓國即食麵下架。根據外媒報道，韓國三養的三款辣雞麵因味道太辣被丹麥有關當局緊急下架兼禁售。其實該款辣味即食麵都曾打入全球最辣味的公仔麵三甲，而且香港都有得賣，唔知大家又有沒有試過呢?

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