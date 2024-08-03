12星座改掉這些實現財務自由　雙子切記言多必失　水瓶別自命清高

如果放棄這些就能讓你財運亨通，你願意嗎？



一招翻身！揭秘12星座的破財原因，放下這些就能財源滾滾來（點擊放大瀏覽）▼▼▼

12星座需改掉甚麼才能發財（Instagram@ggonekim；01製圖）

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白羊座｜牡羊座：貪婪

得到越多，想要越多，白羊你是否意識到，慾望從來是填不滿的。當無法接受人的有限性，以為普天之下莫非你土，就會不惜賭上得到的一切，想博個大的卻輸光底褲。

金牛座：守成

極度厭惡損失，害怕失去已得的，讓金牛容易貪小便宜吃大虧。你是經營小本生意的好手，但在擴大財富規模上少了點冒險的魄力。

雙子座：嘴癮

撈金能力沒問題，但雙子經常嘴巴上沒把門，一時説爽了，得罪人而不自知。關鍵時刻被整，讓你馬失前蹄，折錢買經驗。

巨蟹座：戀舊

甚麼都捨不得丟只會害了你啊，巨蟹！無論是物還是人，老懷念那些年的XX沒用，看清眼前形勢才是重點。別固步自封拒絕新事物，或為了人情負債累累。

獅子座：慕強

一味追隨權威，獅子會遠離人羣，自古以來失道寡助。先讓內心豐盈，你便足以吸引追隨者，財富只是緊隨的成果之一，而借勢自欺欺人反而會離想要的越來越遠。

處女座：細節

停留在細節，處女座要怎麼到達遠方呢？明明才華一身，但過分精益求精，便很容易被善謀大事又不拘小節者用作趁手的螺絲釘，反為他人做嫁衣。

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天秤座：人設

想做好人、體面人、公正人……結果作繭自縛，不好意思爭搶，不肯承認私心，練就了一身自我説服的本領。天秤，你何必呢？少點糾結多點直率吧，沒人能獲得全世界的喜歡，資本的原始累積哪裏能夠完全沒有攻擊性？

天蠍座：偏見

杯弓蛇影是人之常情，但天蠍的因噎廢食可謂登峯造極。某處踩過坑，絕不許自己再跌進去，結果自我預言了一堆要提防的敵人——本來可以一起發財，偏偏要互相傷害？

射手座｜人馬座：面子

好聽點叫做灑脱，犀利點就是怕失敗而淺嘗輒止，射手只在舒適區裏撿寶石。如果你追求的是看起來很聰明不費力就能有的收穫，那不是成功，是中二。

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摩羯座｜山羊座：控制

想要一切可控的摩羯，在被外界限制前，自己就給了自己很多條條框框。搞得很累，失去活力，很容易被心態推到瓶頸狀態。不管當老闆還是員工，都難以鬆弛，再掙也是辛苦錢。

水瓶座：清高

雙商在線不假，但水瓶是有點眾人皆醉我獨醒的自命不凡，瞧不起所謂世俗之物，沒法腳踏實地做事。你打從內心抗拒社會化的功課，那其獎賞自然也很難得到。

雙魚座：隨心

雖然雙魚的第六感是真的很靈，但太依賴感受，就很難對甚麼堅持到底，經常變來變去。運氣好能乘飛發達，逆風則可能亂了陣腳跌落。你説最愛自由，會不會只是懶於思考或者不想負責呢？

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