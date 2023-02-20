莫道因果無人見，遠在兒孫近在身！最毒舌4大星座別再得理不饒人

無論是朋友還是同事，我們身邊總是會有一些講話比針還要刺、比檸檬還要酸的人，無論他們是有意無意，終究還是用毒舌傷害到了人。



一起看看哪些星座的人嘴巴攻擊性特別強，如果你身邊有這樣的人，要嘛遠離、要嘛就當訓練EQ，但如果是自己上榜，可要記得多收斂這樣的行為囉！

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天蠍座

天蠍座平常不是一個話多的人，但如果觸碰到他的地雷或眉角，他翻起舊帳的本事絕對有得你好受，而且天蠍有顆脆弱的心，有時候毒舌就是為了掩蓋自己的脆弱而先下手為強，質疑、數落和尖酸刻薄就是他最強大的武器，肯定把你弄得全身是傷才罷休。

白羊座

講話直率出名的白羊座（台譯：牡羊座），當然也一定要出現在這榜單上！就因為他們的個性太過直接，有些想法經過腦袋便脫口而出，而他們偏偏話說得難聽的時候句句帶刺，不過好處是脾氣來得快去得也快，上一秒你還覺得他這人有什麼毛病，下一秒就可以跟你嘻嘻哈哈了。

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雙子座

雙子座反應快，也很能言善道，平常可以是個開心果，但如果他看你不順眼，那得理不饒人的功夫就會完全爆發，開始詭辯、把死的說成活的，光靠一張嘴就可以把你打成玻璃心，讓人對他們又愛又恨，只能說雙子座成也口才、敗也口才。

人馬座

人馬座（台譯：射手座）是很心直口快的人，想到什麼說什麼，所以把秘密說出去或者莫名踩到別人地雷也是很常有的事情。也許就是有這種純真的個性，才會在無意間一直傷到別人而不自知，而且他們的觀察雷達也常常不夠敏銳，除了毒舌，更讓人覺得有種白目的感覺，即使他們想要否認自己沒那意思，但卻總是越描越黑。

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