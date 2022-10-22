12星座沒有哪些缺點就可堪稱完美？雙子言多必失、處女要放下執著

我們喜歡從星座來探討人性，就是因為每個相同星座的人都有許多共通點，無論是行為處事或者個性，當然也包括顯而易見的優點與缺點。



試想一下，如果每個星座都能把那些為人詬病的缺點給改掉，那是不是就會變得更加討喜了呢？現在就一起來看看，12星座個別最該修正的壞毛病，一起成為更惹人喜歡的人吧～

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白羊座：不顧情面的直腸子

為人直率的白羊，跟他們接觸過的人想必或多或少都有被他們的「直接」給傷過吧？因為白羊衝動莽撞的個性，時常得罪不少人，雖然往好的方向想至少他們很真，但不顧情面的行事，行為和說話常常得理不饒人，還是會影響到自己的人際關係的。

金牛座：小氣

金牛座的節儉與小氣，幾乎是他們的正字標記，雖然普遍來說，金牛座大多是較容易省自己居多，把日子過得較寒酸一點，不過如果對待身邊的人也是這樣，甚至凡事斤斤計較，那真的會讓人覺得不夠大方，且難以相處。

雙子座：言多必失

大多數的雙子座都非常健談，所以很適合當聊天的對象，有他們在就不無聊。只是他們話一多，不僅容易很嘮叨、很吵雜，喜歡搶話講，甚至也會把別人的秘密傳出去，成為八卦製造機。所以雙子們還是要懂得收斂一點，分辨清楚什麼是該講、不該講，以及講話的場合是否合適。

巨蟹座：敏感悲觀

內心柔軟的巨蟹，有時候往往就是會想得太多，常常為別人而活，可能別人說一句話，就會在心裡想成好幾種可能性，庸人自擾且悲觀，很怕失去，也擔心自己惹別人不開心。總之，這樣的行為會讓別人覺得相處起來無所適從，還是不要想太多比較好～

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獅子座：愛面子又裝腔作勢

獅子實在太需要被人關注的舞台，喜歡被崇拜以及被矚目，導致很喜歡裝腔作勢，擺出王者高高在上的姿態，但在別人眼裡只覺得愛面子又虛榮而已。所以奉勸獅子，真正的王未必要這麼愛展現，自尊也不需要時時擺第一，會更讓人覺得好親近以及喜歡。

處女座：執著於完美

處女座難搞的地方就在於，他們內心都有一套標準，為了達到那個標準，就會去影響其他人，要別人去遵守他們的規則，如此一來就會讓人覺得很難相處。所以處女們記得，自己追求完美沒有不好，但也不要把身邊的人逼得太緊，適當地寬鬆，生活也會比較輕鬆。

天秤座：追求達不到的平衡

天秤座的人就如星座名一樣，總是想要追求平衡，無論是個人的想法與觀念，或者人際關係等等，都希望可以達到理想中的平衡，不去偏袒哪一方。只是要完美的平衡，終究是天方夜譚，也就導致天秤常常裡外不是人、優柔寡斷，把自己搞得壓力爆棚卻又缺乏抗壓性，不只苦了自己，也苦到身邊的人。

天蠍座：心胸狹隘

天蠍座就是星座裡的「腹黑代表」，好勝又佔有慾強，城府也深，所以時常看不慣身邊很多事情，心胸狹窄又極端，常常把自己搞得不開心，也容易折磨到其他人，建議還是多放寬心胸，跟你相處的人才不會感受到可怕的壓力，擔心隨時都要得罪你。

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人馬座：粗心大意

人馬座的人總是樂觀活潑且好動，如風一樣地活著，導致很多事情都不是很上心，做事情容易心不在焉甚至有點冒冒失失，缺乏責任感，總想追求自己想要的自由，這樣會讓人覺得不夠成熟、沒有擔當，也讓人很不放心。

山羊座：內斂悶騷

不懂得表達自己的想法，把心事悶在心裡面，是許多山羊座的通病，加上又固執不知變通，就會把自己像是悶葫蘆一樣讓人摸不透也無法溝通，這樣對於人際關係往往會是個阻礙，不僅自己不開心且無處宣洩，和你相處的人也不開心。

水瓶座：瘋瘋癲癲

讓人搞不懂在想什麼的星座，水瓶絕對當仁不讓，不只常常覺得他們行徑莫名、不切實際，連情緒和想法也陰晴不定，這也導致他們做事情或者談戀愛時完全沒有道理可言，有時候對你好，突然又冷淡，總是讓人面對水瓶座的人很心累。

雙魚座：情感易氾濫

情感豐沛的雙魚座很讓人心動，但情感氾濫的雙魚座就會很麻煩。多情浪漫是雙魚座的特色，不過情大於理的時候，就很容易感情用事、多愁善感，或者有太多不切實際的幻想，也容易受人影響。如果可以稍微收斂這過多的情感，無論是談感情或者平時面對事情的應對，都會容易許多。

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