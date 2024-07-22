內地女著香港校服入港大打卡　拒刪帖被圍攻 事主：望文明上網

近年有不少內地女生遊香港時會著香港校服打卡，並發放上社交平台，淘寶更有香港校服可購買。近日就有一名內地女生，穿上香港一間中學的校服，進入香港大學打卡，結果惹來中港網民圍攻要求刪帖文，該名內地女網民並就此事向有關學校道歉，並發文解釋不刪帖文原因。



小紅書截圖

該名女網民日前在小紅書分享參觀港大的經歷，讚香港大學的綠化做得好好，「簡直就是氧吧（專門吸氧氣的營業場所）」。從她分享的相片所見，她穿上一間香港中學校服進港大校園內打卡，又買了充電器等。

事件隨即引起網民熱議，有網民認出是自己學校的校服，留言「請問可以不要穿我們學校校服嗎?這是給本校學生穿的，不是淘寶上給遊客買來打卡」，該網民擔心若有校外人穿着校服作不當行為會影響校譽，到時候「被罵口碑又不好的是我們」。樓主回覆網民表示不知道她於淘寶買入的裙子是真正香港中學校服，「建議去投訴淘寶店侵權，購買1W單了」。

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不過網民繼續圍攻要求刪帖，樓主日前再在小紅書發帖文回應，強調當有該學校女生指出「請不要穿她們校服了」之後也道歉和支持维權，「作為遊客，我對此深感抱歉」，並且就有網民將她穿校服的舉報給該間中學，表示會積極配合，「此賬號以後不再發布相關内容」，更指裙子已扔，並強調穿該服裝無任何不良行為，「如因我你們確實受到了學校處罰，我願意積極配合你們和學校溝通，爭取撤銷處罰」，而且她強調不刪帖不刪留言，解釋要「起到所有想去香港拍校服的大陸女一個警示作用」，更希望網友們可以友善溝通文明上網，「 切莫引戰，兩岸一家親」。