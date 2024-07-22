廖孖記腐乳風波 | 移英港人癲價$XXX掃9樽「腐乳撈飯」網民：傻X

香港百年腐乳老店廖孖記近日因食安風波不斷，上星期更突然宣布結業並遣散員工，惹來不少港人搶購潮。沒想到早前的搶購潮蔓延至英國，有移英港人日前在社交平台發帖文，在英國用花90元英鎊狂掃腐乳力撐「香港製造」，更立刻「腐乳撈飯」，惹來網民熱議。



（黃浩謙攝）

食安中心在本月多次查驗廖孖記腐乳，指廖孖記腐乳廠房衛生欠佳，第三次抽查更發現腐乳蠟樣芽孢桿菌含量嚴重超出標準足足13倍！廖孖記曾接受《東張西望》採訪，指食安中心測試不公，卻在上星期更突然宣布結業並遣散員工，惹來網民爭相搶購廖孖記，不少雜貨舖也表示存貨已被搶購一空，甚至搶到去英國。

日前有移英港人在「香港移民英國資訊分享」的Facebook群組中分享，在英國華南行以高價狂掃9樽廖孖記南乳及腐乳，並晒出購買單據，配文「咁大個人 買腐乳買成￡91」（約918港元）。他分別購買2樽辣味腐乳（每樽賣10.49英鎊約106港元）、2樽南乳（每樽賣8.79英鎊約89港元）及5樽原味（每樽賣10.49英鎊約106港元），更貼出食用腐乳的照片並配文「立即腐乳撈飯」。

（Facebook截圖）

有網民留言「聰明，識極速行動，以後冇得買架啦！」、「以後想買都冇得買」，大讚PO主聰明趁結業前買「絕版貨」。亦有網民表示「我都要買，好多親戚想我帶返香港…」。但也有網民嘲笑樓主，「加左原（元）素周期表應該好食」、「移英港人追捧大陸食材?」、「含菌量超標兩倍 意味著有機會中毒」，更有網民大罵他「傻X」。

（鄭子峰攝）

其實搶購潮後廖孖記事件發展峰迴路轉，食安中心再揭發廖孖記的腐乳只是用白腐乳加工＋包裝，並非全由香港製造，今早（22日）第四代傳人廖晃業 （Jay）會見傳媒時也承認，腐乳是在鋪頭出產，但只包括炒醬、入樽等工序，更表示店舖在30年前因香港的排污條例難達標，故才轉為買白腐乳加工，並非完全是香港製造。