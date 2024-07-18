JUPAS｜中大隱世學系只收1人？這藝人竟是畢業生　網民：超難入

DSE成績出爐，考生們都苦惱於JUPAS改選科目，網上有人討論中大有一科非常神秘，每年JUPAS只收一個學生，分分鐘連同學都未必知道有這學科存在。雖然隱世，但竟然有位藝人是此科畢業生。



2024年DSE中學文憑試已經在7月17日放榜（資料圖片）

2024年DSE中學文憑試已經在17日放榜，今年一共有10位狀元，而18日起至7月20日，考生可登入JUPAS修改次序及遞交課程選擇一次，包括俗稱「五出五入」，即揀選最多5項新課程，取代名單原有的其中5科。

有網民在Threads表示中大神學「好神秘，每年JUPAS收得一兩個學生」（資料圖片）

DSE成績塵埃落定，有網民在Threads表示中大有一科「好神秘，每年JUPAS收得一兩個學生」，引來討論。網民口中的隱世科其實就是神學，根據中大官網資料，神學院1963年已開辦，隸屬中大崇基學院，由香港4個基督教會支持，但不屬於任何一個宗派。學生主要學習基督教基本要素，如聖經研究、基督教史、神學等等，亦可選修文化研究及宗教研究學系的課程。作為香港唯一的神學院，崇基神學院亦提供相關碩士及博士課程，本科生也可副修此科。

中大神學院1963年已開辦，是香港唯一的神學院（中大官網）

單身的全日制神學院學生更會被安排入住崇基學院神學樓，以為咁就等於有得住Hall？根據JUPAS數據，雖然此科JUPAS第一年收生最多18人，過往5年也有26至37位同學將此科放在JUPAS Band A（即排名最高3科，最大機會被取錄），實情是每年都只有最多1人入讀，甚至沒有開課，近年如2020及2022年都沒有神學freshman。有網民表示所謂收生18人，其實是指神學1人及宗教研究學系17人，如果該年神學沒有收生，「（宗教研究）仲會食埋佢嗰一個位」。

單身的全日制神學院學生更會被安排入住宿舍，等同包住Hall（中大聯合書院官網）

讀得神學，通常都是有興趣加入教會做神職人員，中大官網指出約一半畢業生服務於海內外教會，另外一半則在大專院校、神學院、基督教機構等界別發展。《開罐》發現原來藝人陳松伶是中大神學畢業生，她由細到大都是讀基督教學校，早在15歲已加入娛樂圈，但都有修畢神學院課程。有傳神學過往曾是水泡科，不過如今入學門檻都不低，2024年預計DSE成績要24分才有機會。

陳松伶都是中大神學畢業生，她由細到大都是讀基督教學校（資料圖片）

網民表示此科很大機會有面試，而如果沒有傳道人或牧師的推薦信，能入讀機會不大：「通常係做咗唔短時間事奉崗位，突然受到感召想全職做，就會想報讀」、「走堂係咪成個faculty放假一天？」、「呢個學系喺外國地區都好神秘的，每年收生唔多」。